Янукович поставил администрацию Обамы в неловкое положение?

В политической и экспертной среде США потрясены сроком, на который продлено базирование Черноморского флота России на территории Украины.

Об этом газете “День” (№ 72-73 от 23-24 апреля) заявил эксперт центра “За американский прогресс” Самуэль ЧАРАП (г. Москва), который специализируется на изучении Украины и России.

“Поражает срок договора о продлении базирования ЧФ РФ на 25 лет. Никто раньше не говорил о таких грандиозных сроках. Если смотреть на состояние Черноморского флота, то за это время он перестанет существовать как боеспособное подразделение Военно-морских сил РФ. Ведь в планах Министерства обороны нет планов перевооружения или переоснащения Черноморского флота. Следовательно, с практической точки зрения не очень понятно, почему России это нужно. С геополитической точки зрения это еще понятно. Наверно, в России это считают гарантией того, что Украина не будет членом НАТО”, - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что в Вашингтоне были готовы к возможности достижения такой договоренности.

“Были такие признаки, что будут вестись переговоры о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине. В этом немногие сомневались. Но нас ошеломляет срок продления базирования ЧФ РФ. И в этом плане кое-кто будет просто шокирован длительностью срока нового соглашения. Но, в принципе, я не думаю, что стоит ждать каких-то официальных претензий. Потому что это свободный выбор суверенной страны, и Вашингтон здесь официально не при чем”, - считает С.ЧАРАП.

При этом он отметил, что “конечно, срок продления базирования Черноморского флота на украинской территории ставит администрацию Белого дома в неловкое положение”. “Но я не могу исключить, что в Вашингтоне не были проинформированы о возможном развитии событий. Я связываю это с тем, что украинский Президент недавно был в Вашингтоне.

Также С.ЧАРАП высказал мнение, что В.ЯНУКОВИЧ “не пошел бы на этот шаг, если бы у него был другой выбор”.