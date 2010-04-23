О чем говорит чистка в луганской Партии регионов?

В Луганской области активизировались центробежные процессы в ряде крупных политических сил, что может привести к радикальному переформатированию местных элит, особенно в преддверии очередных местных выборов и внеочередных парламентских. Так прокомментировал информацию о партийных чистках в Луганском областном отделении Партии регионов эксперт, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК, сообщили УНИАН в Центре.

«Луганщина находится в преддверии радикального политического переформатирования. Поход во власть Виктора ТИХОНОВА (экс-глава Луганского облсовета, ставший вице-премьер-министром в правительстве Николая АЗАРОВА – УНИАН) и назначение Валерия ГОЛЕНКО губернатором не реализовали амбиции политической элиты в регионе, сделавшей Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом. Исключение из ПР таких политиков как Юрий ЖУРАВЛЕВ, Николай КИРИЧЕНКО и других можно расценивать как свидетельство начавшейся внутренней дискуссии в партии», - отметил В.КУЛИК.

«При этом стоит понимать, - сказал эксперт, - что луганские регионалы никогда и не были сильны единением – стоит вспомнить хотя бы конфликт Валентина ЛАНДИКА и В.ТИХОНОВА. Все это значит, что в ближайшее время в регионе можно ожидать формирование альтернативного политического проекта, претендующего на позитивный результат как на очередных местных, так и внеочередных парламентских выборах. И в этом контексте стоит вспомнить проект Натальи КОРОЛЕВСКОЙ «Новый Донбасс».

По словам В.КУЛИКА, Луганщина осталась последним регионом, где система власти настолько консервативна, что появление новых проектов может стать революционным явлением локального масштаба. «Луганская политическая элита десятилетиями накапливает противоречия. И придет тот момент, когда локальная политическая альтернатива может иметь признаки революционности. Уже сегодня регион взращивает ярких политиков, таких как Королевская, независимых ни от центральной власти, ни от региональной. Завтра там возможно радикальное переформатирование всей политической системы», - считает политолог.