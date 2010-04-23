Закончился «медовый месяц» Януковича

С подписанием 21 апреля соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе на 25 лет закончился «медовый месяц» Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

«Я думаю, что первое очевидное следствие - это значительное повышение температуры украинской политики. Оппозиционные силы уже заявили, что будут попытки импичмента, попытки блокирования парламента. И я думаю, таким образом закончился медовый месяц Виктора ЯНУКОВИЧА и закончилась та политическая стабилизация, о которой они так долго говорили и которой так гордились», - сказал И.ЖДАНОВ.

По его мнению, Президент В.ЯНУКОВИЧ показал, что он является лишь президентом Донбасса.

Эксперт отметил закрытость подготовки к подписанию этого договора, отсутствие общественной дискуссии и обсуждения среди политиков этого вопроса. Также он обратил внимание на то, что не было заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по этому вопросу, или о таком заседании не сообщалось. «Мы имеем подковерную политику и подковерную дипломатию», - отметил И.ЖДАНОВ.

Также он выразил уверенность, что у парламентской коалиции найдутся голоса для ратификации соглашения относительно ЧФ.

Вместе с тем, подписание соглашения, по мнению эксперта, может привести к массовым акциям и углублению общественного раскола.