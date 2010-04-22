Как эксперты оценивают переход оппозиционных политиков во власть

Эксперты позитивно оценивают переход ряда оппозиционных политиков во власть, поскольку политики несут ответственность перед народом, а не перед партиями.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса среди украинских и международных экспертов, проведенного Институтом Горшенина относительно того, что за последние несколько лет ряд политиков, бывших ранее в оппозиции (например, Раиса БОГАТЫРЕВА, Сергей ТИГИПКО, Андрей ПОРТНОВ и другие) начинали сотрудничать с властью.

Как отмечают эксперты Института Горшенина, их исследование показывает, что украинцы устали от противостояния политических сил и хотели бы, чтобы украинские политики, независимо от того, представляют они власть или оппозицию, работали совместно над улучшением жизни в стране.

Так, заместитель представителя Украины при Европейском Союзе Василий ФИЛИПЧУК, говоря о европейских политических традициях и отношениях между оппозицией и властью, отметил, что примеры сотрудничества политиков, ранее бывших оппозиционерами, с властью ради развития страны не являются исключением в европейской политике. "Месяц назад Эдвард МАКМИЛЛАН-СКОТТ, который не просто был членом британской консервативной партии, а руководителем фракции в Европарламенте, оставил британских консерваторов и ушел к либерал-демократам. Не могу не вспомнить одну из уважаемых европейских политиков - баронессу Эмму НИКОЛСОН, которая сделала серьезную карьеру в партии британских консерваторов и занимала ряд высоких должностей в британской политике и Европарламенте, что ей не помешало достаточно неожиданно перейти в партию оппонентов», - отметил он.

По словам В.ФИЛИПЧУКА, в правилах процедуры Европарламента четко указано, что депутаты имеют "необязывающий мандат", другими словами - они непосредственно несут ответственность исключительно перед своими избирателями, а не перед партиями, потому никто не имеет права запрещать парламентариям менять парламентскую фракцию или свою партийную принадлежность. «Любая попытка ввести такие ограничения, в моем понимании, серьезно противоречила бы европейской политической культуре. В правилах процедуры Европарламента четко записано, что депутат не может получать ни от кого любых инструкций, и не может быть связанным "обязательным мандатом", - подчеркнул эксперт. По его мнению, что даже попытка партии ограничить волю парламентария стала бы немедленно политическим скандалом. «Политик несет ответственность исключительно перед избирателями, а не перед партиями или партийными лидерами, и только избиратели могут судить его - своей поддержкой или неподдержкой на следующих выборах - за его действия", - заявил В.ФИЛИПЧУК.

Народный депутат Украины от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО также позитивно оценивает консолидацию политических сил. «Что касается консолидации – могу не без гордости сказать, что «регионалы» всегда демонстрировали позитивные направления и всегда шли по пути созидания и объединения. Поэтому объединение таких людей, как С.ТИГИПКО, А.ПОРТНОВ и других с нашей политической силой – это очень хорошо», - подчеркнула депутат. Она расценивает это как демонстрацию последовательности и традиционности в политическом будущем партии. «Чего не скажешь, допустим, о наших политических оппонентах, которые таких традиций не демонстрировали никогда», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь лидер оппозиционного движения «Солидарность» (Россия) Борис НЕМЦОВ считает, что процессы сотрудничества представителей оппозиции и власти – это жизнь. «Не бывает вечных друзей и вечных врагов. Но не надо всем объединяться. Должна быть сильная оппозиция. Чем сильнее будет оппозиция, тем здоровее будет Украина», - отметил российский политик.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ выразил мнение, что результат исследований, полученный Институтом Горшенина, вполне закономерен и ожидаем. По его словам, за время действия предыдущей власти украинцы были свидетелями перманентного конфликта и противостояния между Президентом и правительством. «Такая ситуация невозможна даже с точки зрения теории управления, потому что у исполнительной власти должен быть один начальник. Если система получает какие-то два разных импульса – она не выполняет ни одного. Вы знаете, наши люди считают, что власть все-таки должна действовать, а не постоянно ругаться в телевизоре», - подчеркнул эксперт.

И.ЖДАНОВ добавил, что люди не разбираются в вопросах разделения власти, они избирают Президента, парламент и считают, что все должны работать вместе для того, чтобы жить в стране было хорошо. «Поэтому когда началось создание управленческой вертикали под эгидой новоизбранного главы государства, я думаю, что люди это абсолютно позитивно восприняли, им надоели ссоры и конфликты», - заявил эксперт.

Касательно перехода во власть политиков, ранее бывших оппозиционерами, И.ЖДАНОВ отметил: «У каждого был свой бэкграунд, своя политическая история. Мы знаем, что Сергей Леонидович (ТИГИПКО) руководил штабом Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году. Я думаю, что его электоральная поддержка базируется в основном все-таки на восточных, южных регионах Украины, частично – на центральных регионах Украины. Поэтому такой шаг политика, я думаю, был воспринят достаточно позитивно теми избирателями, которые его поддерживают. Если говорить о А.ПОРТНОВЕ – его политическая судьба была связана с БЮТ. Посмотрим, какая концепция судебной реформы – о чем говорил сам А.ПОРТНОВ – будет предложена. Я думаю, прежде всего, этим будет определяться отношение к этому политику, который сейчас заместитель главы Администрации Президента. Если мы действительно увидим судебно-правовую реформу, которая позволяет сделать суды независимыми при принятии решения, но одновременно ответственными перед гражданами за неправовое решение – можно будет только аплодировать», - считает И.ЖДАНОВ.