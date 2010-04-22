Ющенко готов соломой греться, лишь бы быть независимым

Лидер «Нашей Украины», Президент Украины в 2005-2010 гг. Виктор ЮЩЕНКО называет капитуляцией снижение цены на газ для Украины за счет продления базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, так он прокомментировал результаты харьковских договоренностей Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в интервью “5 каналу”.

«Взамен на дешевый газ, который экономически дискредитирует страну, который отбрасывает нас от конкурентных возможностей, который оставляет неконкурентную экономику в том забвении, в котором она находится, - на вторую чашу весов ставят самое святое для каждой нации - суверенитет и независимость. Мне такой обмен не понятен», - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, вопрос безопасности никогда не может приравниваться к вопросу экономической целесообразности – это две разные категории. «Соломой нужно топить, но быть независимыми. Понимать, что это святое», - отметил лидер «Нашей Украины». - Поэтому когда с большим апломбом сообщают о достижении относительно низкой газовой цены в обмен на военную оккупацию, я не могу приветствовать таких договоренностей ни как гражданин, ни как политик».

В.ЮЩЕНКО отметил, что такие договоренности, в первую очередь, нарушают Основной закон, поскольку статья 17 Конституции Украины имеет императивную норму, которая не обсуждается ни Президентом, ни депутатами: «На территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз».

«Конституция – это хрестоматия существования нации. Очевидно, помня историю 20 века, когда мы 5 раз теряли украинскую независимость, я думаю, что не нужно напоминать, с какой стороны эта независимость забиралась», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Относительно вероятности двусторонней ратификации в Думе и Верховной Раде Украины украинско-российского договора В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что только благодаря объединенным усилиям интеллигенции, политиков, общественности, журналистов этого можно не допустить.

«Я за стабильность в Украине, но есть вещи и ценности, потеряв которые, непросто дать ответ на вопрос: какой смысл твоей жизни или твоих детей», - отметил лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО обратился к политическим силам: «Спрячьте партийные флаги, - собственно, это не объединяет. Вас должна объединять базовая наша ценность – суверенитет Украины, который так тяжело 300 лет мы добывали в борьбе».

Интервью в полном объеме выйдет сегодня на “5 канале” в выпуске новостей в 21.00.