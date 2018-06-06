Соглашение, которое похоронит возможности объединения элит

Заключение откровенно антиконституционного соглашения в представлении Януковича было всего лишь меньшим злом... Конституционный суд уже себя проявил… «Донецкие» добивались власти не ради экономики и благосостояния граждан... Соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ, которое заключили президенты Украины и России, имеет настолько скандальный характер, что бесспорно вызовет серьезное общественное возмущение и будет иметь долгосрочные политические последствия.

Сначала попробуем разобраться, какие же соглашения заключили Виктор Янукович и члены правительства Азарова. Информации пока еще маловато, потому попробуем сделать лишь первые выводы из тех заявлений, которые уже сделаны президентами и правительственными чиновниками России и Украины.

Итак, президентом Украины Виктором Януковичем был подписан договор, которым продлевается срок пребывания ЧФ РФ на 25 лет с возможным продлением еще на 5 лет. Предусматривается, что ЧФ РФ сможет находиться в Крыму до 2042 или даже до 2047 года. При этом номинально годовая арендная плата за пребывание ЧФ РФ вырастет... аж на 3 млн. долл. США и будет составлять 100 млн. долл. Аренда подобной территории под военную базу другим странам обходится в десятки раз больше, но это так, между прочим...

Президент Медведев в своем выступлении на общей с Виктором Януковичем пресс-конференции отметил, что скидка на 100 долларов на каждую тысячу кубов газа считается тоже арендной платой за пребывание ЧФ РФ. Это, в свою очередь, значит, что фактически цена газа для Украины остается на уровне 330 долларов, и такое уточнение президента Медведева было связано с желанием подчеркнуть связь вопросов уценки газа с заключением соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на украинской территории.

Ситуация вокруг этих соглашений имеет несколько составных частей, каждая из которых влияла на это решение. Очевидно, что на подписание соглашения относительно ЧФ РФ со стороны президента Украины Виктора Януковича прямо сейчас и на таких унизительных и невыгодных условиях (даже не говорю о его вопиющей неконституционности) влияет катастрофическое экономическое наследство, которое оставило правительство Тимошенко. Это – и полный коллапс государственных финансов, и отсутствие государственного бюджета и его прогнозируемый огромный дефицит даже относительно защищенных статей, что оценивается в 150 млрд. грн., и чрезвычайный для Украины государственный суверенный долг, и кабальные газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, что имели очевидную коррупционную составляющую. В этой ситуации Виктор Янукович и правительство Азарова готовы были пойти на любые шаги, чтобы как-то ослабить финансовую петлю на шее правительства. И заключение этого откровенно антиконституционного соглашения в представлении Виктора Януковича было всего лишь меньшим злом.

Важно также и то, что у Виктора Януковича и «регионалов» началось головокружение от слишком легкого получения почти монопольной власти в стране. Разъединенная оппозиция, которая к тому же теряет электоральную поддержку, по мнению «регионалов», не сможет оказывать жесткое сопротивление ратификации парламентом одиозного соглашения относительно ЧФ РФ. Похоже, власть также уверена, что может с легкостью подстроить правовую систему государства под себя. А Конституционный суд в случае обращения туда представителей оппозиции с легкостью, продемонстрированной при рассмотрении правомочности так называемой коалиции «тушек», белое объявит черным и признает конституционность соглашения о ЧФ РФ. Главным аргументом станет то, что, мол, ограничения, которые не допускают расположения на территории Украины иностранных военных баз, установленные статьей 17 Конституции Украины, не касаются имеющейся базы ЧФ РФ.

Такой вывод будет сделан на основании того, что в Переходных положениях Конституции записано: "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой". И общее мнение о невозможности пребывания иностранных военных баз после 2017 года основывалось лишь на основании завершении в 2017 году срока действия соглашений о пребывании ЧФ РФ на украинской территории. То, что Переходные положения по своей сути не могут иметь бессрочного характера и что это противоречит основам конституционного права, понятно, не очень будет смущать как членов Конституционного суда, так и конкретных «донецких» пацанов.

Определенным ответом на причины, которые побуждали «донецких» пойти на эти соглашения, может также служить анализ проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. «Регионалы» стояли перед выбором: провести радикальные, но во многом непопулярные, экономические реформы, или попробовать удержать ситуацию без особых изменений. Реформы должны сделать экономику страны более эффективной и конкурентоспособной. Но это, в свою очередь, будет предусматривать уменьшение коррупции и возможностей для обогащения тех, кто находится у власти. Так, например, объявление Нафтогаза банкротом и реформирование газового рынка на условиях Брюссельской декларации дало бы возможность существенно повысить эффективность экономики и сократить коррупцию в газовом секторе.

Но как уже неоднократно отмечалось, все кормчие нашего государства рассматривали газовый рынок как источник собственного обогащения. Понятно, что «донецкие» добивались власти не ради построения эффективной экономики и повышения благосостояния граждан. К реформам они не готовы ни интеллектуально, ни морально, а потому ради сохранения власти, с одной стороны, будут осуществлять мощное фискальное давление на малый и средний бизнес, с другой – пошли на откровенную сдачу украинского суверенитета с целью получить определенные финансовые дивиденды. При этом очевидно, что выгоду от уценки на газ извлекут прежде всего владельцы металлургических и химических предприятий, приближенные к «донецким», которые смогут появляющиеся в результате этого прибыли перевести за границу. Критически важной цена на газ является также для наших энергогенерирующих предприятий – их хотят приватизировать те, кто сейчас наиболее близок к власти. Потому для них низкие цены на газ являются предпосылкой для подобной приватизации.

Но все-таки все эти действия Януковича и «регионалов» объективно являются их стратегической ошибкой.

Во-первых, они на очень длительное время, если не навсегда, отрезают себе возможность наладить сотрудничество с представителями национально-патриотических сил, которые объективно опираются на большую часть граждан, особенно в Центральной и Западной Украине. После подписания соглашений о ЧФ РФ, которое будет считаться изменой национальных интересов, вряд ли кто-то из них согласится на сотрудничество с «регионалами». Причем речь идет не об обидах на один день. Любое сотрудничество с представителями ПР, которые пошли на такое соглашение, станет в долгосрочной перспективе столь же невозможным, как и с коммунистами.

Во-вторых, не исключено, что раздробленная оппозиция сможет таки объединиться ради проведения достаточно мощных акций протеста, и это приведет к дестабилизации и так непростой экономической ситуации в стране.

В-третьих, рост рейтинга Януковича и ПР не является каким-то долгосрочным фактором. Можно поднять архивы и посмотреть социологические исследования относительно электоральной поддержки представителей вновь созданных правительств или президента Украины. Первые полгода рейтинг растет, а затем неминуемо начинает падать. Потому в любом случае уже осенью мы станем свидетелями разочарований и падения рейтингов как Виктора Януковича, так и ПР. Это особенно важно учитывать, имея в виду, что переписанные газовые соглашения смогут лишь временно и незначительно улучшить ситуацию с государственными финансами. Правительство Азарова все равно будет вынуждено предлагать непопулярные социальные решения и будет осуществлять давление на малый и средний бизнес, что, в свою очередь, будет приводить к росту протестных настроений в обществе. И если сейчас электоральная поддержка оппозиции падает, то уже осенью она неминуемо пойдет вверх. Учитывая жесткий раскол элит, который возникнет в результате заключения соглашения о ЧФ, любое их сотрудничество будет очень проблематичным или и вообще невозможным.

Борис Кушнирук