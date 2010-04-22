Винский: Украина претерпела серьезное политическое поражение

Следствием подписанных президентами Украины и РФ соглашений уже в ближайшее время станет нарастание политической конфронтации и углубление противоречий между Западной, Центральной и Юго-восточной частями Украины. Так считает лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский.

В заявлении по поводу украинско-российских соглашений, что ее имеет в распоряжении УНИАН, говорится: "Наша политическая сила выступает за нейтральный статус Украины. Вместе с тем, партия «Народная власть» считает, что в Украине в полной мере должна быть реализована статья 17 Конституции Украины, в которой, в частности, сказано, что «на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз». По нашему убеждению, это одно из ключевых положений Основного Закона, направленное на защиту суверенитета Украины".

Иосиф Винский считает, что если украинско-российские соглашения будут ратифицированы Верховной Радой Украины, то можно будет с определенностью утверждать: стратегически Украина испытала серьезный политический проигрыш.

"В то же время, - говорится в заявлении, - тактически, с точки зрения борьбы с социально-экономическим кризисом, благодаря предусмотренной соглашениями существенной скидке на газ Украина может выиграть. Но это произойдет только при условии, если украинская власть правильно распорядится этим ресурсом и проведет в течение ближайшего времени необходимые реформы в секторах энергообеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения.

Реально от скидки на газ выигрывают прежде всего украинские олигархи, которые являются основными потребителями российского газа. Ввиду этого, было бы справедливо требовать от них адекватной отплаты за такой протекционизм государства – то ли путем передачи в государственную собственность доли имущества их предприятий, то ли путем уплаты определенных средств в государственный бюджет".

Партия «Народная власть» настаивает на обеспечении правовой безукоризненности принятых решений. Потому политическая сила настаивает, что ратификация Верховной Радой соглашения относительно пролонгации пребывания Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины возможна лишь после позитивного вывода Конституционного Суда Украины.