Литвин договорился ратифицировать договор о ЧФ одновременно с Госдумой

Cоглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота на территории Украины, будет ратифицировано Россией и Украиной одновременно. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы РФ Борис Грызлов.

"Учитывая особую значимость вопроса, я только что переговорил с моим коллегой, председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным. Мы договорились, что российские и украинские парламентарии будут стремиться провести синхронную ратификацию данного соглашения. Думаю, что это может состояться уже во вторник 27 апреля", - приводит слова Б.Грызлова РосБизнесКонсалтинг.

Он предположил, что этот вопрос будет поднят 22 апреля на заседании Совета Думы, который и определит дату ратификации соглашения. Если палата примет решение о ратификации соглашения на следующей неделе, то для этого придется созывать внеочередное заседание Госдумы, поскольку по графику на следующей неделе депутаты должны работать с избирателями в регионах, и пленарных заседаний не предусмотрено.

"Подписание президентами России и Украины соглашения, продлевающего пребывание Черноморского флота на территории Украины, - событие, которое, безусловно, имеет огромное значение для обеспечения стратегической безопасности и стабильности не только в черноморском регионе, но и во всей Европе", - считает Б.Грызлов.