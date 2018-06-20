Нужен ли “нейтральной” Украине российский флот еще на 25 лет?

Итак, российскому флоту предстоит оставаться в Украине еще 25 лет (после определенного Конституцией 2017 года) в обмен на скидку на газ. Безотказные наши власти. Трудно сказать, какую отрасль они не сдали в обмен на удешевленный газ для химпрома. Приходите все, берите кто что хочет. Авиация нужна? Пожалуйста. Ядерная отрасль? Без вопросов. Ну и российский флот, само собой, пусть остается, пока окончательно сгниет. Мы позвонили известным экспертам и политикам выяснить их первую реакцию на соглашение.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра “НОМОС”:

ВЛАСТЬ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИЮ МАЛОРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Если достигнутые договоренности будут реализованы, это будет означать, что власть в Украине, президент и правительство, будут выполнять функцию Малороссийской коллегии. Практически тезис, навязанный со стороны власти обществу о внеблоковом статусе, является фальшивкой. Ведь речь идет о неконституционном продлении на нашей территории военного присутствия России.

Украина втягивается в Ташкентский пакт... 30-процентная скидки, о которой будут кричать во всех коридорах власти, означает лишь рост поступлений в оффшоры олигархам. Эта скидка не повлечет уценки по всей цепочке, в том числе и на товары широкого потребления.

Уже нет более веских доказательств, что в Украине действует неукраинская, оккупационная власть.

Олесь Доний, вице-премьер по гуманитарным вопросам оппозиционного правительства:

ИНТЕРЕСНО, КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ГОЛОВАТЫЙ И ЧЕРНОВИЛ И КАКОВА ПОЗИЦИЯ ЛАВРИНОВИЧА?

Янукович еще раз доказал, что не собирается быть самостоятельным украинским политиком, а лишь марионеткой в руках Москвы. Ведь пребывание российского ЧФ – это не просто знаковая вещь для Украины, это возможность для иностранного влияния на наше государство, вмешательства и манипуляций. Через ЧФ РФ в Украине и действуют спецслужбы, и проводится плановая информационная атака. Ее цель – поставить под сомнение пребывание Крыма в составе Украины и, соответственно, территориальную целостность нашей страны.

Потому поддерживать такую ситуация невозможно для любого украинского патриота.

Очевидно, для Виктора Януковича вопрос патриотизма измеряется в долларовом эквиваленте. Если для него важнее спонсировать основателей Партии регионов, то он как раз и предпринял шаг в этом направлении.

Я буду очень удивлен, если за ратификацию этого соглашения будут голосовать люди типа Головатого или Черновола. Также бы хотелось услышать позицию бывшего руховца Лавриновича и представителей блока Литвина, до недавних пор входивших в демократическую коалицию. Но вполне очевидно, что для многих политиков деньги намного важнее патриотизма. Они готовы служить любой родине, кроме своей. Если депутаты ратифицируют это соглашение, то это и будет этому доказательством.

Евгений Головаха, заместитель директор Института социологии НАН:

ПОЧЕМУ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО УКРАИНЦАМ НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ, А О ЧФ РФ - НЕТ?

Такие вещи невозможно решать так быстро. Это вопрос ключевой в отношениях с Россией, здесь нужны были сложные переговоры с привлечением экспертов, дискуссией общества. Это так же, как вопрос с НАТО. Почему для вступления в НАТО украинцам нужен был референдум, а для решения вопроса о флоте обошлись без референдума?

Если новая власть считает, что это целесообразно, то должна была бы это обосновать, объяснить. Такое решение всегда должно быть результатом консенсуса элит. Мы должны знать, какие последствия это будет иметь для страны? Как это отразится на перспективе вступления в ЕС?

Нельзя было так быстро решать ключевые вопросы межгосударственных отношений.

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ РАЗМЕНЯЛИ НА ИНТЕРЕСЫ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП

Это решение, принятое в обмен на определенные скидки в цене на газ, абсолютно неадекватно. Вопросы военно-политической безопасности не могут размениваться на вопросы цены на какие-либо товары. Вопросы военно-политической безопасности должны решаться учитывая интересы безопасности и военно-политические интересы страны, а не на экономические интересы отдельных финансово-промышленных групп, заинтересованных в низких ценах на газ.

Сам подход к решению вопросов пакетным путем “флот взамеен за газ” служит крайне негативным примером того, как делается политика в современной Украине. Фактически произошел размен стратегических военно-политических интересов Украины на интересы, пусть и крупных, и важных для ПР и вообще для украинской экономики, финансово-промышленных групп, но это их узкие интересы, которые позволяют им просто удерживать свою конкурентоспособность искусственным путем, не вкладывая средства в энергосбережение, в снижение потребления газа и т.д. В результате этого Украина останется одним из крупнейших в мире потребителей газа, а ее экономика будет оставаться отсталой и неконкурентной.

В Верховной Раде не будет проблем с ратификацией этого решения, поскольку очень дисциплинированная коалиция выполняет все указания, поступающие сверху.

Что касается конституционности... Безусловно, нужно подавать обращение в Конституционный суд. Все же есть прямой конфликт между основными положениями Конституции и переходными. Нам говорят, что переходные положения Конституции имеют верховенство над основным текстом Конституции. Международные соглашения, принятые после принятия Конституции 1996 года, не подпадают под действие переходных положений Конституции. Мол, переходные положения касаются лишь тех международных соглашений, которые действовали на момент принятия Конституции, а не тех, которые подписаны в 2010 году.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ):

ЗДЕСЬ ПОПАХИВАЕТ ИМПИЧМЕНТОМ

Это прямое нарушение Конституции. Черным по белому в ней написано, что не должно быть на территории Украины иностранных баз, и любые пролонгации требуют изменений в Конституцию. Для ратификации этого решения нужно 226 голосов. Но ратификация дополнительных соглашений противоречит Конституции. Сегодня ни один нормативный акт не может быть осуществлен вопреки Конституции. Даже межгосударственное соглашение, если оно противоречит Конституции, не может быть выполнено, она не имеет силы.

Теоретически, наверное, в Верховной Раде найдется 300 депутатов для провозглашения изменений в Основной Закон. Но я уверен, что не найдется 300 человек, которые бы предавали национальные интересы Украины.

Нужно смотреть документы. Я думаю, что это декларация о намерениях. Но если это подписанный президентом документ, нарушающий Конституцию, а он ее гарант, то здесь “попахивает” импичментом.

Какова военная необходимость пребывания Черноморского флота в Крыму, кроме давления на Украину? Никакой. Других оснований пребывания этой базы не может быть. Обоснование о скидке цены на газ – это “филькина грамота”.

Я уверен, что украинское общество не вправе этого допустить. Если мы согласимся на попрание национальных интересов столь беспрецедентным образом, то нечего надеяться, что права человека или какие-либо другие демократические принципы будут не то что соблюдены, а даже формально сохранены.

Андрей Ильенко, заместитель председателя Киевской городской организации “Свобода”:

В УКРАИНЕ ПРОИСХОДИТ ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, ГОТОВИМ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА

В Украине происходит планомерная и поэтапная сдача государственного суверенитета Украины, измена национальным интересам и грубое нарушение Конституции. На наших глазах за абсолютно эфемерные подачки со стороны Кремля сдается самое главное – наши территориальная целостность и независимость. Кремлю этот флот нужен в Севастополе только как фактор политического и военного давления на Украину, этот флот сидит с одной целью – чтобы быть пятой колонной на территории Украины.

Янукович чрезвычайно быстрыми темпами начал ликвидацию украинской государственности. Украинофобия стала украинской идеологией, тарапуньковские суды отменяют указы президента и отбирают звание героев у украинских героев, идет наступление на свободу прессы, начались полномасштабные репрессии. Взяты под стражу патриоты, которые были на Марше памяти Максима Чайки.

Идет наступление на трудовые права украинцев. Трудовой кодекс, который проталкивают “регионалы” в парламенте, означает социальное рабство для украинцев и возврат во времена феодализма.

Мы готовим акции неповиновения. Сейчас проводим совещания, отрабатываем стратегию действий. Уже нужно создавать фронт национального спасения. Мы не будем наблюдать так просто за тем, как они пытаются ликвидировать государство, за тем, как цинично растаптывается Конституция.

Все, что происходит, вызывает чувство глубокого оскорбления. Если мы не поменяем верхушку власти, то государство будет ликвидировано. Новой властью взят курс на отмену суверенитета и на то, чтобы спровоцировать гражданское противостояние и ситуацию, когда украинцев поставят на границу выживания. Мы этого не допустимо, нас не запугают никакими арестами, политическими репрессиями. Мы действуем по Конституции. Попытки давить, любая репрессия по нам – это удар по власти. Они показывают слабость и подрывают основы собственного режима. Мы готовим акции протеста по всей Украине. Мы должны стать на защиту Конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Маша Мищенко, Оксана Климончук, Анна Ященко