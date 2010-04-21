Оппозиция видит государственную измену и потребует собрать ВР

Парламентская оппозиция будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины с целью дать оценку договоренностям, достигнутым между президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил вице-премьер оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК.

По его словам, те шаги, на которые пошла власть, можно квалифицировать как государственную измену. «Произошло самое плохое: нынешняя власть ради снижения цены на российский газ пошла на сдачу стратегических национальных интересов», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК отметил, что президенты подписали соглашение о продлении базирования Черноморского флота РФ еще на 25 лет после 2017 года с возможностью пролонгации на последующие 5 лет.

«Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ цинично проигнорировал статью 17 Конституции Украины, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины, и за такие действия, по меньшей мере, нужно подвергнуть этого Президента импичменту», - убежден Б.ТАРАСЮК.

«Понимая свою безнаказанность, Президент пытается таким способом льстить российской власти, которая согласилась удешевить на газ на 100 долларов. Они добились того, что цена будет такой же, о которой договаривалось правительство Юлии ТИМОШЕНКО, но при этом сдаются наши стратегические национальные интересы, продается будущее», - подчеркнул лидер Народного Руха Б.ТАРАСЮК.