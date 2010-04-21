Томенко заявляет, что без референдума ЧФ РФ в Крыму задержаться не может

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что продлить базирование Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года невозможно без внесения изменений в Конституцию и проведения всеукраинского референдума.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующую договоренность президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Харькове.

“Нужно проанализировать документы, которые подписаны. Но такие договоренности нужно толковать исключительно как желание Виктора ЯНУКОВИЧА и хотение Партии регионов”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что для реализации этих договоренностей необходимо внести изменения в Конституцию Украины, сначала 226 голосами народных депутатов, а затем 300, и утвердить эти изменения на всеукраинском референдуме.

“Статья 17 (Конституции) четко предусматривает, что размещение военных международных баз на территории Украины запрещено, а пункт 14 Переходных положений Конституции, который позволял арендовать землю Украины, заканчивается в 2017 году”, - сказал он. Вице-спикер отметил, что “знает украинский народ, и тот, который говорит на украинском языке, и тот, который говорит на русском языке, и когда речь идет о национальных интересах, территориальной независимости или целостности, украинцы всегда отстаивали собственные интересы”. “Я убежден, что на референдуме эта идея не будет поддержана”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, срок пребывания на территории Украины Черноморского флота России продлен на 25 лет. Это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которое сегодня в Харькове подписали президенты обеих стран. «Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что благодаря этому соглашению российская сторона получила определенность относительно присутствия своей военной базы в Украине.