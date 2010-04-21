Донецкий суд отобрал звание героя и у Шухевича

Донецкий апелляционный административный суд признал незаконным указ Президента Украины от 12 октября 2007 года о присвоении звания Героя Украины главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, рассмотрев жалобу жителя Донецка, профессора Донецкого национального медицинского университета Анатолия СОЛОВЬЕВА, иск которого отказался рассматривать в октябре 2009 года Донецкий окружной административный суд.

В октябре свой отказ суд мотивировал тем, что указ о присвоении Р.Шухевичу звания Героя Украины не ущемляет прав гражданина А.СОЛОВЬЕВА.

А.СОЛОВЬЕВ в декабре 2009 года обжаловал решение Донецкого окружного административного суда в апелляционном административном суде.

Эту жалобу к рассмотрению апелляционный суд принял 29 марта 2010 года.

Сегодня, на первом заседании суда, выслушав аргументы А.СОЛОВЬЕВА о том, что Р.Шухевич был убит в 1950 году, то есть, до провозглашения Украиной независимости (до августа 1991 года), поэтому не был гражданином Украины, суд удовлетворил жалобу профессора и отменил указ Президента.

Кроме того, суд постановил взыскать из госбюджета 5 грн. 10 коп. за судебные издержки в пользу А.СОЛОВЬЕВА.

В суде подчеркнули, что данное решение вступает в законную силу уже с сегодняшнего дня.