Янукович и Медведев сегодня объявят о снижении цены на газ?

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подчеркивают, что сегодня Украина и Россия сделают кардинальный шаг в дальнейшем развитии двусторонних стратегических отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА, которая состоялась сегодня в Харькове.

«Мы сегодня должны подвести черту под достаточно непростыми ведущимися в последнее время переговорами, которые касаются преодоления кризисных явлений в экономике и перевода отношений Украины и России на длительные стратегические общие принципы», - сказал Президент Украины и подчеркнул, что планы большие, но необходимо сделать первые шаги.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ согласился с украинским коллегой, что сегодня столь важные шаги будут сделаны, что выведут отношения между двумя государствами в русло стратегических и партнерских.

Д.МЕДВЕДЕВ также уточнил, что накануне в Москве на правительственном уровне стороны достигли важных договоренностей по актуальным вопросам.

Как сообщил УНИАН источник в Администрации Президента, сегодня на совместной пресс-конференции президенты Украины и России заявят о снижении для Украины цены на российский газ на уровне около 30% от так называемой формульной цены.

В свою очередь, Украина продлит срок базирования Черноморского флота России, а российская сторона, соответственно, в течение этого периода будет вкладывать в экономику и инфраструктуру Севастополя значительные инвестиции.