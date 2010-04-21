УП утверждает, что в смертельное ДТП попало авто из кортежа Януковича

Погибший в результате ДТП при участии кортежа Януковича является водителем такси.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", на автомобиле ВАЗ, который столкнулся со скорой из кортежа, был установлен желтый сигнальный знак такси "Фортуна".

По состоянию на 12:15 погибшего водителя такси достали из авто и положили на траву возле места ДТП.

Пассажира такси, которого освободили используя спецсредства МЧС, забрала скорая помощь.

Третьим пострадавшим был водитель авто скорой помощи, которому на месте ДТП была оказана первая помощь, - ему одели на шею специальное средство.

На месте собрались близко полсотни представителей милиции, которые начали проведение следственных действий и оформление ДТП.

Как свидетельствует расположение предметов на проездной части, автомобиль такси правой стороной пересек траекторию движения скорой помощи из кортежа, которая двигалась на чрезвычайно высокой скорости.

Вследствие этого "скорая" протянула автомобиль такси около 20 метров. Машина ВАЗ полностью разрушена.

В "скорой" сработали подушки безопасности, которых не были в авто такси.

На месте события, как пишет Украинская правда, остался руководитель выездной охраны Януковича.