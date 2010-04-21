В ГАИ не подтверждают информацию о ДТП с участием автомобиля Януковича

Сегодня около 11.00 в Киеве на Харьковской площади в результате столкновения автомобиля скорой помощи с такси ВАЗ-2110 один человек погиб и двое получили телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в столичном ГАИ, погибший и пострадавшие находились в такси.

В ГАИ не подтвердили информацию ряда СМИ о том, что якобы автомобиль скорой помощи ехал в кортеже Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня отбыл с рабочей поездкой из аэропорта «Борисполь» в Харьков.