Главы приграничных областей приедут на встречу Януковича и Медведева

В среду, 21 апреля, в Харькове состоится встреча глав приграничных областей Украины и Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, руководители пяти украинских (Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской) и пяти российских (Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской) областей обсудят вопросы приграничного сотрудничества.

Также ожидается подписание Декларации о сотрудничестве между приграничными областями Украины и РФ и ряда документов о партнерстве между отдельными регионами.

Руководители приграничных областей также примут участие во встрече президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которая также состоится в Харькове 21 апреля.