Кабмин. Программа перезагрузки

Верховная Рада утвердила Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год. На этот раз критика в пленарном зале была вялая и, как в большинстве таких случаев, слабо аргументированная. Оппозиция в лице представителей БЮТ обвиняла (кто бы мог подумать!) в популизме и этажности. Коммунисты в лице Петра Симоненко абстрагировано рассуждали, как обычно, о реприватизации, призывали поднимать отечественную промышленность и сельское хозяйство и ограничивать импорт. Умеренная оппозиция в лице нунсовца Юрия Костенко предлагала Кабмину вооружиться его предвыборным лозунгом «покупай украинское». В общем, дебатов как таковых не случилось - скорее, состоялся обмен мнениями в формате «если бы премьером был я». То ли подействовала аргументация докладчика - первого вице-премьера Андрея Клюева, достаточно ровно, основательно и по существу изложившего депутатам не только за что им голосовать, но и с чем придется жить. То ли он смог убедить даже ярых оппонентов, что этот краткосрочный план действий сработает.

Точка отсчета

Хоть и навязли на зубах разговоры о кризисе, от реалий деваться некуда - экономические трудности загоняют Украину в дальний угол цивилизации. Первая часть программы дает базирующуюся на статистике картину текущего момента - оценку результатов социально-экономического развития в 2009 году. Кстати, ни в тексте программы, ни в выступлении Клюева не прозвучали традиционные для прошлой власти обвинения предшественников с эпитетами «коррупционная», «преступная», «антинародная» etc. Очевидно, этот факт с самого начала обнадежил депутатов и настроил на конструктив. Первый вице-премьер сразу озвучил наибольшие проблемы украинской экономики и социальной политики, вскрытые и усиленные мировым кризисом. Это - «структурная отсталость, а также зависимость от конъюнктуры внешнего рынка и низкая конкурентоспособность. Курсовая нестабильность, ухудшение условий кредитования, удорожание ранее полученных валютных кредитов, снижение уровня платежной дисциплины и т.д. привели к значительному дефициту оборотных средств у предприятий и сокращению внутреннего рынка и, безусловно, сужению инвестиционной активности».

Как следствие - падение ВВП на 15% в 2009 году, рост инфляции до 12.3%, а также - существенное сокращение реальной зарплаты и накопление долгов по заработной плате у предприятий.

Средства передвижения

Для наихудшей болезни нужны и средства самые сильные и наиболее действенные, - говорил Гиппократ. В нашем случае - восстановление производства, в том числе, за счет оживления внутреннего рынка. Стимулировать эти процессы действующее правительство считает главной задачей в экономике. Необходимые для этого срочные антикризисные меры содержатся во второй части программы.

Следовательно, в экономике Кабмин выделил для себя три приоритета. Во-первых, по словам Андрея Клюева, надлежит кардинально оздоровить государственные финансы. В частности, навести порядок в денежных делах госпредприятий, решить проблему недофинансирования Пенсионного фонда. Уже разработан сбалансированный проект государственного бюджета на 2010 год.

Дефицит госбюджета-2010 запланирован на уровне не более 6% ВВП. Эту позицию уже подвергла критике Юлия Тимошенко, называя цифру нереальной и прогнозируя разрыв в 17%. Интересно, что не далее как полгода назад, когда украинский экспорт еще не демонстрировал положительной динамики на рынках, Юлия Владимировна закладывала в проект бюджета-2010 дефицит в 3,97% ВВП, а итоговый дефицит в 2009 году прогнозировала в целых 5%. И продолжала настаивать на оптимистичных показателях, несмотря на то, что еще до финала президентских выборов Министерство финансов озвучило цифру годового дефицита госбюджета - 8%. А по оценке МВФ, дефицит составил 11,4% ВВП. И это без учета суммы рекапитализации банков (19,6 млрд. грн), капитализации НАК «Нафтогаз Украины» (24,4 млрд. грн), суммы специальных прав заимствований (15,7 млрд. грн) и объема невозмещенных сумм НДС (24,2 млрд. гривен).

Аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей Блинов оценивает макроэкономический прогноз правительства Николая Азарова на 2010 год как «консервативный и реалистичный. Правда, с одной оговоркой - инфляция спланирована слишком оптимистично, если учесть, что в этом году должны существенно вырасти цены на газ и электроэнергию для населения. Вместе с тем, по словам Андрея Клюева, переговоры об уменьшении цены на газ для Украины будут завершены на следующей неделе. Так что есть основания полагать, что правительству удастся уложиться в заявленные показатели.

Первый вице-премьер, представляя правительственную программу, несколько раз упомянул о наведении порядка в государственном секторе экономики. Очевидно, наведение порядка предусматривает, в частности, жесткую борьбу с коррупцией, неэффективным расходованием средств и т.п. Аналитики Агентства атомных новостей прогнозируют, что только за счет упорядочения вопросов закупок госмонополия «Энергоатом» может высвободить как минимум 20% своего годового бюджета.

Второй приоритет. Кабмин планирует разблокировать кредитование реального сектора экономики банковскими учреждениями благодаря эффективному управлению в государственных банках и банках, капитализированных государством.

И, наконец, приоритет третий. Когда порядок в госсекторе и в банковской сфере будет наведен, нужно восстановить приток инвестиций (до 5 млрд. долл. в год) и привлечь частный капитал к развитию нашей экономики. Первый вице-премьер назвал и направления притока инвестиций, и механизмы их привлечения. Основным станет реализация перспективных инфраструктурных проектов, среди которых - проекты в рамках Евро-2012. Среди главных инструментов - существенное улучшение регуляторных условий ведения бизнеса. Среди важных стимулов для роста экономики Клюев назвал также создание точек роста в каждом регионе. По его словам, создание нового крупного предприятия или модернизация существующего повлечет оживление целого ряда смежных производств. В результате - оживет экономика регионов.

Собственно бюджетные, кредитные ресурсы, частные инвестиции целевым потоком направляются в отрасли, где запланирована реализация наиболее глобальных проектов, причем с максимальной локализацией в Украине. Так, упомянутое Андреем Клюевым создание инфраструктуры под Евро-2012 привлекает строителей, металлургов, инжиниринговые и научные институты. Строительство атомных энергоблоков, о которых ранее в Москве говорил Николай Азаров, принесет экономике Украины около миллиарда долларов в год, которые пойдут на оплату работы опять же строителям и монтажникам, машиностроителям, приборостроителям, проектантам и инженерам. Кроме того, такие проекты дадут возможность обновить парк технологий, инициируют инновационные изменения.

Система проста, не ноу-хау правительства Азарова, зато проверенная временем. Кстати, Украине еще повезло, что перед ней стоит задача реализовать масштабные международные проекты, что увеличивает шансы притока инвестиций. Реальности намерениям добавляет и тот факт, что правительство собирается перестроить систему взаимоотношений между отраслевыми министерствами и подчиненными им предприятиями и институтами. До сих пор даже вызов на ковер к премьер-министру не означал, что поставленная задача будет выполнена. Поэтому среди срочных задач - завершение формирования эффективной вертикали власти.

На проведение этих антикризисных мер правительство отвело себе 100 дней. За это время он берет на себя обязательства стимулировать выход экономики из угрожающего финансового состояния путем восстановления инвестиционных процессов - как из внутренних источников, так и за счет внешних вливаний. А дальше - развитие.

Вектор движения

В третьем блоке представленной первым вице-премьером программы действий правительства очерчены социально-экономические приоритеты и представлен перечень сфер, в которых должны начаться системные реформы, рассчитанные не на один год и предпосылки для которых необходимо заложить в этом году. Андрей Клюев пообещал, что этими сферами станут и социальная, и экономическая, и политическая: стабилизация, сбалансированность, прогрессивное социально-экономическое развитие, реформирование административно-территориального устройства, государственной службы, вооруженных сил и т.п.

Главная составляющая - инновационная. «Мы должны от намерений по переводу страны на инновационный путь перейти к конкретным планам реализации такой модели. При этом максимально использовать отечественные инновационные технологии. А что касается западных технологий, следует покупать технологии не вчерашнего дня, а хай-тек. И наконец, создать условия для привлечения высоких технологий », - очертил стратегические цели первый вице-премьер. И определил задачи.

Принятие нового Налогового кодекса, которым будет предусмотрено снижение с 2011 года ставки налога на добавленную стоимость и ставки налога на прибыль. Налоговое стимулирование предприятий, внедряющих энергоэффективные технологии.

Сельское хозяйство. Здесь Клюев не обещает «рекордных урожаев. Но предусматривает создание условий для обеспечения перспективного развития на основе передовых технологий. По его словам, реформирование в области будет связано с совершенствованием системы государственного управления, оптимизацией государственной поддержки сельхозпроизводителей, внедрением эффективной экспортной стратегии на мировых продовольственных рынках.

ТЭК. Финансовое оздоровление отрасли планируется путем сбалансирования финансовых ресурсов и создания условий для эффективного функционирования экономики. До сих пор ТЭК считается донором других отраслей экономики. Критики нынешнего правительства уже неоднократно ставили под сомнение его желание реформировать отрасль, которая сегодня не развивается из-за бремени льгот для населения и бизнеса. Так, Андрей Клюев констатирует эти проблемы и определяет задачи: внедрение стратегического планирования в ТЭК, составление энергетического баланса и его оптимизация, создание условий для обеспечения надежной работы энергосистемы Украины, максимального привлечения инвестиционных ресурсов для развития угольной отрасли, в том числе, использования государственно-частного партнерства. Также очерчены задачи развития атомно-промышленного комплекса, строительства маневровых мощностей т.д. Вообще государственные программы и концепции существуют и их неоднократно пересматривали и переутверждали в связи с отсрочкой их исполнения из-за нехватки средств. Перечень программ, кстати, добавлен к основному документу.

Реформа ЖКХ. Здесь Андрей Клюев называет главной проблемой несовершенную, неэффективную тарифную политику. Тарифы с одной стороны должны возмещать полную стоимость услуг, а с другой - быть связаны с реальными доходами населения, системой социальной защиты, бюджетной политикой, наконец. Иначе рост задолженности за потребленные услуги, и, следовательно - долги коммунальщиков, энергетиков и т.д. Без определенных реформ система будет дальше рушиться как карточный домик.

Социальная политика. Правительство планирует увеличить занятость благодаря сохранению и созданию рабочих мест и реальному повышению заработной платы и других доходов. Чтобы поддержать покупательную способность, сдерживать инфляцию. Это с одной стороны. С другой - планируют введение накопительной системы пенсионного страхования, развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Но социальная политика должна быть тесно связана с восстановлением реального сектора экономики.

Это восстановление невозможно без содействия малому и среднему бизнесу. Здесь Кабмин тоже запланировал ряд мероприятий по дебюрократизации и восстановлению финансово-кредитной поддержки. От создания единого электронного окна до сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. Напомним, что такие проекты еще в конце 90-х в Украине пытался внедрить Всемирный банк. Но не сложилось. Интересно, что сложилось в Беларуси, и позже Украина оценила эффективность мер по дерегуляции процедурной работы малого бизнеса. Как результат, по словам вице-президента ВБ в Европе и Центральной Азии Филиппа Ле Уеру, Беларусь "обеспечила такой экономический рост, который ближе к Китаю, чем к Европе".

Нельзя не согласиться с критикой оппозиции, что программа содержит декларации о намерениях. Но таков формат документа. Однако едва ли не впервые за последние годы правительство представило программу социально экономического развития страны на текущий год, написанную до представления госбюджета. По словам представителя оппозиционного НУНС Анатолия Матвиенко, можно только приветствовать то, что правительство показало свои намерения и векторы движения. Кабмин также обещает, что уже на следующей пленарной неделе будет принят бюджет, а потом - представлена Программа действий правительства, рассчитанная уже на несколько лет.

Ирина Машек