Турчинов о перебежчиках: крутят хвостиками и хрюкают, лица - в корыте

По мнению одного из лидеров Блока Юлии Тимошенко, бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, «регионалы» осознают, что скоро ситуация радикально изменится и не в их пользу. Об этом заявил в интервью «Левому берегу».

Он признал, что у правительства Юлии ТИМОШЕНКО «были проблемы с голосами в парламенте. Потому как, по сути, мы были правительством меньшинства. Виктор ЮЩЕНКО влиял на значительное количество депутатов в НУ-НС… Действия ЛИТВИНА я даже комментировать не хочу. Но, мы никогда и мысли не допускали, чтоб пойти против Конституции, пытаться менять Регламент, как это сделали «регионы». Конституция прямо говорит: коалиция формируется фракциями – не депутатами. Поэтому, имея возможности присоединить отдельных депутатов из других фракций, мы не пошли этим антиконституционным путем».

«Знаете, почему «регионалам» недостаточно того, чтоб депутаты просто поддерживали их голосованиями, оставаясь вне коалиции? - спрашивает А.ТУРЧИНОВ. - Подписи перебежчиков под коалицией - сожженные мосты. Новая власть понимает: скоро ситуация радикально изменится, причем не в их пользу. И, когда они уже не смогут справляться со своими проблемами, останется просто давить оппонентов, в том числе - путем принятия неадекватных антиконституционных законов или полной нейтрализации парламента. Второй вариант - обеспечивать тоталитарное правление посредством изменений Конституции. Вот почему необходимо, чтоб перебежчики закрепляли свой статус юридически - подписями. Cжигая мосты, они уже не смогут вернуться назад. Регионы, таким образом, страхуются от своих будущих проблем. Это подобно тому, как на войне фашисты не просто брали пленных, а вынуждали их сотрудничать, делая полицаями или формируя из них зондер-команды».

При этом, характеризуя «переметнувшихся» в коалицию членов фракции БЮТ, А.ТУРЧИНОВ сказал: «…Они перешли к ПР, пристроились к корыту, и крутят хвостиками, похрюкивают от удовольствия. Их лица – в корыте, а то, что виляет – не лицо, тем более, не интеллектуальное…»

Как отметил А.ТУРЧИНОВ: «К сожалению, банальной причиной большинства предательств является элементарная взятка – миллион долларов и индульгенция, с обещанием защиты от новой власти и доступа к государственным ресурсам».