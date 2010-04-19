В ЕЦ утверждают, что каждая гривня из госбюджета должна приносить три

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что народные депутаты от партии поддержат проект бюджета на 2010 год при условии его реалистичности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Депутаты от “Единого Центра” готовы проголосовать за проект бюджета-2010 в случае, если он будет отвечать главному критерию – реалистичности. И расходная, и доходная часть бюджета должны основываться на реальных экономических расчетах, а не на желании правительственных чиновников понравиться всем», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя подготовку государственного бюджета на 2010 год.

Он считает, что первым экзаменом для власти станет признание реального дефицита бюджета. «Прежнее правительство запомнилось тем, что пыталось скрыть реальную разницу между доходами и расходами бюджета. Результатом стала хроническая нехватка средств в государстве, постоянные проблемы Пенсионного фонда, «Нафтогаза Украины», замораживание средств местных органов власти. Поэтому смета на 2010 год должна быть подготовлена без манипуляций с такими важными показателями», - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, другим важным вопросом является уменьшение бюджетного дефицита. «В условиях кризиса все планы по увеличению доходов могут оказаться неадекватными к реальной социально-экономической ситуации в стране. Правительству нужно думать об уменьшении расходов. Поэтому первое, на чем государство может существенно сэкономить, – это пересмотр системы льгот и субсидий. Вторым важным элементом должно стать наведение порядка в государственных финансах, в частности, в системе госзакупок, администрировании НДС и т.п.», - отметил И.КРИЛЬ.

Председатель “Единого Центра” отмечает, что другой принцип, который должен быть отображен в бюджете-2010, – «каждая гривня из государственного бюджета должна приносить три». «Сейчас у нас свыше 600 государственных программ. Государство хочет поддерживать все - от экзотических видов альтернативного топлива до программ космического развития. Вытягивать их все нереально и нецелесообразно. Сейчас нужно поддерживать прежде всего те программы, которые могут дать кумулятивный эффект, – подтолкнуть к развитию смежные отрасли. Это, прежде всего, строительство, развитие инфраструктуры и т.п. И количество таких программ должно быть в пределах разумного, с финансированием не из эфемерного Стабфонда, а за счет реальных источников», - считает И.КРИЛЬ.

По мнению депутата, от подхода к разработке главной сметы страны будет зависеть судьба экономики страны на ближайшие два года. «Сейчас правительство должно дать ответ на вопрос – или Украина начинает выходить из экономического кризиса, или продолжает находиться в стагнации. И ответ на этот вопрос является значительно важнее, чем стремление понравиться избирателю», - сказал И.КРИЛЬ.