Вехи недели. Янукович разоружился перед Обамой, Тимошенко обещает реванш

Визит Януковича за океан оказался весьма эффектным и насыщенным двусторонними переговорами. Тимошенко обещает взять реванш и вернуться к власти не позднее 2012 года. Яценюк сформировал «Правительство перемен» из своих советников и «фронтовых» функционеров.

После визита Виктора Януковича в США в Украине резко увеличилось количество специалистов по ядерной энергетике. Дело в том, что Виктор Федорович порадовал своего американского коллегу готовностью до 2012 года вывезти с территории нашей страны 90 килограммов высокообогащенного урана. В Соединенных Штатах, как известно, к ядерным темам относятся особенно трепетно, поэтому Барак Обама отыскал в своем графике заветные 30 минут для общения с украинским президентом, а западные СМИ живо назвали Януковича «звездой ядерного саммита».

Встречу украинского и американского президентов отечественная оппозиция назвала капитуляцией, а соратники главы государства считают триумфом. Правда традиционно находится посередине: Украина не является приоритетом внешнеполитической стратегии США, но получила шанс заявить о себе. Что касается высокообогащенного (оружейного) урана, то, как минимум, наивно рассчитывать, что Украине международное сообщество позволит склепать по-быстрому пару-тройку ядерных бомб из урана, находящегося под неусыпным контролем МАГАТЭ. Амбиции в этом вопросе нужно было демонстрировать куда раньше, в начале 90-х, когда США выдавили из украинского руководства отказ от третьего по размерам арсенала ядерных боеголовок.

Виктор Янукович постарался максимально использовать полученный благодаря отказу от остатков ядерных материалов шанс. График украинского президента в Вашингтоне был весьма насыщенным. Среди его собеседников – председатель КНР Ху Цзиньтао, пять последних лет избегавший встреч с украинским руководством, канцлер Германии Ангела Меркель, пригласившая Виктора Федоровича посетить Берлин. Кроме того, президент Украины провел переговоры с руководителями МВФ и Всемирного банка – финансовых организаций, обладающих дешевыми кредитными ресурсами, необходимыми для восстановления украинской экономики.

Как ни смешно это выглядело, но и в Вашингтоне Виктор Янукович встретился с Дмитрием Медведевым и показательно, на публику, отчитал российского коллегу за отсутствие конкретных решений по острому для обеих стран газовому вопросу. Скорее всего, это был не всплеск свободомыслия украинского лидера, а продуманная игра. Украина и Россия сближаются в высоком темпе, и уже слышен треск ломающихся государственных интересов. Но без снижения цены газа окончательно верстать бюджет-2010 правительство Азарова отказывается, понимая, что 330 долларов за тысячу кубометров «голубого золота» не позволят заявить об улучшении жизни миллионов украинцев уже сегодня. Поэтому Кабинету министров и пришлось разложить перед российскими переговорщиками пасьянс заманчивых предложений, которые Янукович и Медведев обсудят 21 апреля в Харькове.

Юлия Тимошенко, как и полагается лидеру оппозиции, категорически против вывоза высокообогащенного урана с территории нашей страны. Лидер БЮТ с такой энергией критикует Януковича, что ее использование в мирных целях могло бы позволить вывести из эксплуатации украинские АЭС. Правда, воссоздать ядерный цикл Юлия Владимировна не обещает, но зато уверена, что изменить подписанные нею газовые контракты можно только ценой уступок национального суверенитета.

Нужно отметить, что Тимошенко публично заявила о готовности к продолжительной борьбе, обещая взять реванш на парламентских выборах 2012 года. До этого времени, по ее расчетам, украинцы уже поймут, кто такой Виктор Янукович и отдадут свои голоса за БЮТ. Правда, еще неясно, что из себя к тому времени будет представлять «сердечная» политическая сила. Из нее уже ушли в коалицию с десяток парламентариев, а «разговор по душам» с однопартийцами леди Ю перенесла на осень. Видимо, она рассчитывает, что за несколько месяцев сама коалиция исполнит роль санитара бютовских рядов, и заниматься изгнанием сомневающихся не придется. Пока Юлия Владимировна, словно мотылек о стекло, бьется об закрытые двери телеканала «Интер», не получив возможности попасть в прайм-таймовое политическое шоу.

«Интер» не только устами ведущего «Большой политики» Евгения Киселева дал понять, что у них не концерт по заявкам, но и развернуто показал в воскресной итоговой программе собственный вариант альтернативы власти – «Правительство перемен» Арсения Яценюка. Экс-спикеру наконец-то удалось завершить переговоры о формировании «фронтового» правительства, и, как выяснилось, вошли в его состав его советники и лидеры местных организаций «Фронта перемен». Получилось как-то не слишком масштабно, даже оппозиционное правительство Сергея Соболева выглядит солиднее. Особенно в тех случаях, когда в его заседаниях принимает участие Юлия Тимошенко. Впрочем, как и Юлия Владимировна, Арсений Петрович не стал входить в число «апостолов перемен».

Законодатели тем временем работают без особого энтузиазма. «Регионалы» игнорируют собственные законы о повышении соцстандартов, утверждая, что все необходимые нормы заложены в бюджете-2010. Правительству удалось принять в первом чтении программу социально-экономического развития страны. Бдительный спикер Владимир Литвин с оттенками обеспокоенности в голосе призывает как можно скорее принять главный финансовый документ страны и не увлекаться раздуванием численности коалиции. Похоже, Владимир Михайлович потерял надежду на изменения избирательной системы и печется исключительно о сохранении своего влияния на события в парламенте.

Евгений Магда