Тимошенко после 7-часового совещания у мэра Львова выступила на сессии горсовета

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО после семичасового совещания в кабинете городского председателя Львова принимает участие в сессии горсовета, где началось рассмотрение вопроса о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, в 18.20 закончилось совместное совещание по вопросу изучения тарифов на тепло, которое с 11.30 проходило в кабинете городского председателя Львова Андрея САДОВОГО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, руководителем парламентской фракции “Наша Украины” Вячеславом КИРИЛЕНКО, председателем ВО “Свобода” Олегом ТЯГНИБОКОМ, председателем Украинской народной партии Юрием КОСТЕНКО, лидерами “Поры” Владиславом КАСЬКИВИМ и Евгением ЗОЛОТАРЕВЫМ.

После завершения совещания лидеры политических сил прошли в сессионный зал, где депутаты проголосовали всего несколько вопросов повестки дня, продолжилась работа сессии Львовского городского совета.

Во время выступления на сессии Юлия ТИМОШЕНКО предложила снизить тарифы на тепло и на подогрев воды на 15%. Кроме того, она предложила принять решение об аудите теплопоставляющих предприятий и создании новой комиссии, которая будет изучать тарифную проблему.

В своем выступлении Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во Львове одни из самых высоких тарифов тепло, и они экономически не обоснованы.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что тарифы нужно дотировать из местных бюджетов, чтобы они не ложились на плече простых граждан.

Перед выступлением Ю.ТИМОШЕНКО слово имел городской председатель Львова А.САДОВОЙ, который призвал депутатов принять правильное решение, “потому что вся Украина ожидает от нас результата, а Львов в критические моменты истории показывал положительный пример”.

Сессия продолжается, и пока окончательное решение об снижении тарифов на теплоснабжение и горячую воду не принято.