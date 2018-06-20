Древний Киев нужно искать в 34 км от столицы?

Какой исторический объект можно считать точкой отсчета нашего государства? В Египте – это Долина Царей, пирамиды. В России – московский Кремль и т.д. В Украине – княжий Детинец?..

Древний Киев таким, каким он был в княжеские времена - во всей красе и величии, полным ходом сегодня воссоздается возле села Копачев Обуховского района Киевской области – в 34 км от Киева.

О том, какие события и какие архитектурные постройки заполнят территорию воссоздаваемой столицы Киевского государства, журналисту УНИАН рассказал президент благотворительной организации ”Славянский фонд”, автор проекта ”Парк Киевская Русь” Владимир Янченко.

Владимир Владимирович, недалеко от Киева вы строите Детинец древнего Киева, расскажите подробней об этом.

Детинец Древнего Киева – то, с чего началась наше государство. Его создал Владимир Креститель в X веке. Я вспоминаю слова астронавта Нила Армстронга: «Маленький шаг одного человека – огромный прыжок для всего человечества». Посмотрите: небольшой на тот период времени город - 10 гектаров, объединил под своим флагом огромную территорию. Для этого у города хватило и мудрости, и умений, и силы.

Цель нашего проекта – воссоздать образ Детинца в масштабе один к одному, исходя из научных данных, имеющихся на сегодня.

Какими историческими данными вы пользуетесь?

Опираемся на исследования ученых Украины, России, Беларуси, Прибалтики, Скандинавских стран. Была собрана библиотека, которая максимально освещает историю древнего Киева. Мы изучали, как смотрят на роль древнего Киева академики Асеев, Рыбаков, Толочко – в чем различия, а в чем они сходятся. В основу проекта «Парк Киевская Русь» положены базовые научные знания. Но осталось место и для творчества. Например, какие деревья росли на территории Детинца? Никто не знает. Флора древнего Киева не изучена…

В Международный исторический совет фонда входят историки, археологи и просто любители, которые занимаются изучением древнего Киева: откуда пошел, как строился, кто был его проектантом, кто идеологом…

К сожалению, сегодня большинство таких ученых - люди пожилого возраста. Недавно ушел из жизни наш научный руководитель Константин Гупало.

Это был один из лучших специалистов по изучению древнего Киева.

Интересуется ли молодежь историей Древнего Киева?

Есть и молодые специалисты, но их немного. Нам предстоит приучать молодежь к тому, что знание истории очень важно. «Без прошлого нет будущего» – это не банальная фраза, а девиз нормально развивающегося государства. Хотим, чтобы Детинец стал культурно-историческим туристическим центром Украины. Если воспитывать молодое поколение на истории, есть шанс, что они станут патриотами. Неравнодушным мы предлагаем вступить в клуб реконструкторов, нарисовать картину, написать стихи. Также предусмотрено создание тематических клубов по интересам. Например, стрельба из лука с коня – такого никто не умеет. А мы – научим. Мы хотим сделать дух того времени интересным современному поколению, для этого открываем возможность самореализации. Чтобы люди почувствовали, что играть в сказки на природе гораздо интереснее, чем пить пиво на Крещатике.

Люди, которые интересуются историей Древнего Киева, как правило – открытые, добрые, позитивные люди. В такую среду не страшно отдавать ребенка. Главное - не разорвать цепочку передачи традиций, преемственности. Тогда Детинец будет расти вместе с нашими детьми.

Что именно будет в древнем Киеве, который вы строите?

Можно сказать, что мы слетали на машине времени в Х век, забрали оттуда Древний Киев и перенесли его на территорию в тридцати километрах от современного Киева, в село Копачев Обуховского района.

Сегодня Детинец Киева – это десять гектаров земли, обнесенные оборонительной крепостной стеной - высотой 10-12 метров, длинной 1,5 тысячи метров. Есть и оборонительные рвы. Внутри этого крепостного сооружения будет воздвигнут полноценный город – с пятью церквями, с южным и западным дворцами князя Владимира, гридницей, где жили дружинники князя.

А также - большой Ярославов двор с дворцом Ярослава Мудрого, Крестовоздвиженская церковь, Янчин монастырь с Андреевской церковью, Федоровский монастырь, Ротонда ХІІ века, усадьбы бояр, купцов, воевод. Также будут Софийские и Михайловские, Подольские ворота.

Все будет построено из дерева и без единого гвоздя?..

Согласно генеральному плану Детинца - шестьдесят процентов построек будет из дерева, сорок – из камня. Из камня будут построены усадьбы дружинников, воевод, послов и церкви.

Не предполагается, что дерево будет без гвоздей, другое дело, какие это гвозди. Это особые кованые гвозди… В былые времена там, где не было коваля, строили без гвоздей. В нашем проекте предусмотрены сооружения с применением гвоздей и без - чтобы показать многогранность архитектуры.

Как возникла идея воссоздать Древний Киев?

Предо мною всегда стоял вопрос – какой именно архитектурный исторический объект можно считать своеобразной точкой отсчета нашего государства…

В Египте – это Долина Царей, пирамиды. В России – московский Кремль и т.д.

В каждой стране, на вопрос туристов: «С чего начинается ваша Родина?» - знают ответ. Гостей везут в какую-то знаковую точку, откуда эта страна брала свое начало.

Что касается нашей идеи… судьба, проведение, называйте, как хотите. Как-то еду на машине в сторону Обухова: осень, туман… Вдруг возник образ нашего древнего города. Вспомнилось детство, которое прошло в Киеве. Этот город живет в каждой моей клеточке, я чувствую эту связь. В детстве мне читали много народных сказок. Мальчишками мы устраивали состязания по стрельбе из лука. Традиции древнего Киева очень родные и органичные для меня. Идея создания Детинца, можно сказать, родом из детства…

На ту же пирамиду Хеопса и Кремль люди, как правило, смотрят один раз. Желание посмотреть второй раз обычно не возникает…

Если люди не возвращаются – это значит, нет духовного наполнения этих архитектурных объектов. Чтобы люди захотели приехать еще раз, они должны найти там для себя что-то новое.

Именно поэтому мы воссоздаем атмосферу древнего Киева в выставках, фестивалях, в активном отдыхе, который предлагает «Парк Киевская Русь».

Кто будет финансировать строительство церквей, и кому они будут принадлежать?

Пока что этот вопрос на начальном этапе реализации, на территории Киевского Детинца будет пять храмов.

Пока это будут музеи. К примеру, Десятинную церковь мы видим как музей религии. Известно около 5 проектов Десятинной церкви. Пока думаем над тем, как она будет выглядеть, потом – что будет внутри.

Янчин монастырь может стать музеем женской монастырской жизни.

В первую очередь, рассматриваем возможность максимально показать архитектурное наследие Киевского Детинца.

Что можно будет увидеть в музеях «Парка Киевская Русь»?

Экспонаты материального и нематериального культурного наследия. Европа давно приняла закон о нематериальном наследии. Например, образ древнего Киева, как он выглядел - это нематериальное наследие. Как выглядел Князь Владимир, Ярослав Мудрый? Какими были стихи, гимны, вышивки, цвета одежды? Мы изучили целый комплекс вопросов, и наша задача сохранить нашу украинскую аутентичность. В этом и есть независимость Украины – в сохранении наследия, так, как это делают европейцы.

В музеях будут представлены макеты, частные коллекции, образцы, изготовленные у кузнецов, аутентичные доспехи. Мы хотим показать различные реконструкции Десятинной церкви – и чтобы люди приняли участие в обсуждении.

А что чувствуешь, когда одеваешь на себя древние украинские доспехи?

Становишься гордым за своих предков, просыпается гордость за ту землю, где живешь. Развеивается безразличие, просыпается патриотизм. В рыцарских доспехах уже не выбросишь мусор на тротуар…

А каким, по-вашему, был дружинник, скажем, начала ХІІІ века?

Вся амуниция, которую носил дружинник, весила более двадцати килограммов. Чтобы носить такую одежду, надо быть крепким. Я бы назвал дружинника хорошим атлетом, с телом гимнаста, с сильными руками, ногами, скорым на принятие решений.

Где вы заказываете обмундирование для своих дружинников?

В клубах реконструкции. Этим занимаются молодые ребята от 25 до 35 лет – они фанаты в вопросах изучения культуры древнего Киева.

Их не много, может, человек триста на всю Украину. Кто-то делает копья, кто-то кольчуги, у кого-то заказываем мечи.

Сколько стоит воссоздание образа дружинника?

Обмундирование оруженосца стоит около 6-10 тысяч гривен. В зависимости от вида меча, шлема, кольчуги… Все воссоздается по технологии тех веков, но на современном оборудовании. Настоящий, конечно, может быть только тот меч, который сделан 1000 лет назад, именно мастером тех лет, из того железа, на том горне… Современные мастера, стараются воссоздать изделие максимально похожим на образцы тех лет.

В ваших фестивалях принимают участие много актеров…

Не только актеры… Но и каскадеры со всего мира. В этом году ждем даже австралийцев и канадцев... Мы даже проведем отдельный фестиваль каскадеров.

Древнюю атмосферу создадут артисты разных жанров. Также фестиваль посетят клубы реконструкций со всего мира.

Кстати, в этом году фестиваль, который мы проводим на территории парка, продлиться с апреля и до глубокой осени.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно будет за 45 минут. Во время фестиваля в направлении Парка будут курсировать автобусы от станции метро «Выдубичи».

Ваш проект еще на начальных стадиях реализации, не разочаруются ли гости фестиваля, увидев лишь стройплощадку?

В этом-то и прелесть – увидеть, как все строится. Картина будет динамично меняться. Это как раз тот случай, когда людям представится уникальная возможность созерцать процесс воссоздания Киева, фотографироваться на фоне будущих церквей, княжеских палат. Потом можно будет с гордостью говорить: «Я видел, как строился древний Киев».

Скучно не будет никому. Если же кому-то захочется спать – по традиции у нас всегда есть стог сена. Предложение найдется на любой спрос.

Вы все воссоздаете за свои деньги? В разных СМИ упоминается, что проект оценивается в 300-350 млн. долларов…

Пока что строим за деньги нашей благотворительной организации.

У нас есть много предложений для государства, мы их высказываем и надеемся, что нас услышат.

Фестиваль «Парк Киевская Русь» – это не только Детинец Киева, но и создание атмосферы Киевской Руси. А это значит, что должна быть соответствующая инфраструктура, обслуживание, поэтому стоимость «Парка Киевская Русь» - более 350 миллионов долларов.

Разумеется, у меня таких денег нет, но и сам Киев строился не одно столетие. Думаю, у нас получится быстрее. Строим этапами. Планируем, что каждый этап принесет реинвестиции для строительства следующего. Надеемся, что к Евро-2012 году успеем многое.

Для инвесторов мы предлагаем сопричастность к воссозданию церквей Детинца – Десятинной церкви, Федоровского монастыря, Янчиного монастыря, Васильевской церкви.

Также предлагаем принять участие в фестивальных программах.

Или построить музей средневековой артиллерии.

Много ли в Украине бизнесменов, готовых к меценатству?

Нет, не много. Приходилось даже слышать фразу: «Нужна ли культура вообще?» Могу лишь сказать, что морально бедные теряют и материальные блага. А мы хотим, чтобы наша страна была богатой. Потому и строим нашу древнюю столицу.

Яна Баляснова