БЮТ охраняет рубильник, коалиция отрывается на Огрызко

Верховная Рада продолжает заседать в полутьме. В дневное время, правда, – как будто ничего и не случилось: света, падающего на депутатские головы с огромного купола, вполне достаточно для работы, вечером – в каждого народного избранника горит индивидуальное освещение, словно в самолете во время взлета – посадки.

Электронная система «Рада» заработала с утра, и сессионный день начался, как ни в чем не бывало. Партия регионов продемонстрировала, что в их промышленном регионе еще жива инженерная мысль, и подключила «Раду» к альтернативной системе питания. Кто из «Регионов» придумал таким образом спасти ситуацию, – это такая же тайна, как и то, кто же прячется в электрощитовой, той самой заветной комнате, где находится рубильник, отключивший систему энергообеспечения сессионный зал. Точнее, как нам объяснили бютовцы, там нет никакого рубильника. Система отключается кнопкой. Народные депутаты от БЮТ со вчерашнего утра продолжали стеречь заветную кнопку, пытаясь помешать работе Верховной Рады.

Напомним, что фракции БЮТ и «Наша Украина» 20 февраля потребовали включать в повестку сессии законопроект о регуляции тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в частности, о том, что рост тарифов не может превышать роста средней заработной платы) и президентский законопроект об изменениях в бюджет 2007 года, в которых предусмотреть поэтапное повышение зарплаты до уровня минимального прожиточного минимума. Поскольку Партия регионов во вторник сама заблокировала трибуну, охраняя президиум парламента от оппозиционеров, то 21 февраля депутаты фракции БЮТ, пробравшись в щитовую, которая обеспечивает освещение зала, работу электронных табло и сам процесс голосования карточками. Бютовцы забаррикадировались в маленьком отсеке, ведущем в щитовую комнату, который не покидали даже ночью. Утренний «обход» мы начали именно с того, что заглянули в этот самый отсек с бютовцами.

Кругом лежали газеты, гремел телевизор. Депутаты иногда выходили поесть.

Одна группа народных избранников шепталась над высоким круглым столиком, таким, какие обычно ставят в баре. Другие сидели рядом на стульях. Нардеп Александр Ковтуненко демонстративно раскинув руки, сообщал в камеры: «И днем и ночью фракция БЮТ стоит на страже интересов народа Украины».

– Ну, как вы тут? – подсела я к народному депутату Владимиру Скубенко.

– Читаем газеты.

– А почему тут так мало представителей «Нашей Украины»?

– Они заходят сюда. Мы, возможно, очень скоро подпишем меморандум о сотрудничестве с «Нашей Украиной»

– Но ведь сессия идет. Есть ли смысл для дальнейших протестов вашей фракции?

– Ну почему же нет? Мы заставили правительство кое-что сделать. Они объявили, что будут повышать зарплаты. Ближайшие две непленарные недели будут идти переговоры о законе относительно единой тарифной политики, – сказал другой бютовец, Сергей Шевчук. – И это сделали мы.

Из туалета вышел нашеукраинец Роман Бессмертный.

– Получится ли что-то у протестантов? – спросила я его.

– Почему же нет? Все может быть.

В кулуарах стоял Юрий Ехануров.

– Юрий Иванович, как Президент отнесся к этой акции?

– Не знаю, он в Крыму.

В коридорчике показался Владимир Яворивский:

– Все съели. А какая колбаса была, какой сыр!

В щитовую зашел народный депутат Андрей Шевченко, сообщил, что заступает на пост в четыре часа дня.

– Вот тут сейчас сидят миллионеры, – поинтересовалась я у него. – Как им, уютно вот так бастовать?

– В каждом солидном человеке сидит мальчишка. Им нравится, тем более что цель борьбы очевидна. И явка, кстати, очень высокая, – ответил Андрей.

Журналисты побежали наверх. Центр событий переместился в зал заседаний. Начиналось самое интересное: рассмотрение президентских кандидатур на должности министра иностранных дел Владимира Огрызко и председателя СБУ – Виктора Короля. Не было никаких сомнений, что они не будут утверждены коалицией.

О каком положительном утверждении может идти речь, если политическая сила Президента препятствует работе парламента. Но было интересно, с каким лицом и какой аргументацией будут «валить» кандидатуру Огрызка. Депутатов, способных вести дискуссию на уровне Огрызко, у коалиции почти нет. И очень хотелось посмотреть, как более высокий интеллект (имею ввиду IQ Владимира Огрызко) будет подавлять более низкий интеллект (коллективный IQ коалиции).

И надо сказать, зрители получили незабываемое удовольствие. Владимиру Огрызко позволили не выступать: к чему тратить время, нужно было просто пройти процедуру? По его кандидатуре выступил социалист Виталий Шибко, председатель парламентского комитета по иностранным делам. Шибко – бывший временный поверенный, советник-посланник, в общем, человек, знающий толк в дипломатии. Он хорошо отозвался о деловых и человеческих качествах Огрызко и дал понять, что сам вовсе не против того, чтобы тот возглавил министерство. Но тут же сказал, что у меньшей части комитета, другое мнение. Виталию Шибко было явно неудобно выполнять свой коалиционный долг.

– Дипломатическое выступление, – резюмировал в микрофон коммунист вице-спикер Адам Мартынюк.

Следующим взял слово еще один социалист Ярослав Мендусь. Мендуся беспокоила судьба его депутатского обращения по поводу запрета въезда в Россию народного депутата Петра Порошенко. «Связан ли этот запрет с бизнес-деятельностью Порошенко?» – вопрошал Мендусь. Сам Петр Порошенко при этом вместе с Александром Турчиновым дружно посмеивались.

– Только сегодня подписал ответ на ваше обращение, – невозмутимо ответил претендент на главное МИДовское кресло. – При запрете была нарушена двусторонняя консульская конвенция. Но 27 февраля я буду в Москве, на очередном раунде переговоров по Черноморскому флоту, и обязательно поинтересуюсь.

Серьезные вопросы международных отношений не обсуждались. Роль мосек, лающих на слона была отведена члену Партии регионов Юрию Болдыреву и коммунисту Александру Голубу.

Один поднял тему – почему Владимир Огрызко на конференции, организованной институтом стран СНД, проходившей в Киеве, не перешел на русский язык. А второй заговорил о провале, заметьте, обоих внешних векторов – как российского, так и европейского.

Но Огрызко невозможно было смутить. Почему я говорил по-украински? Приглашая меня, мне позволили самому выбрать язык выступления. И в Киеве мне удобно говорить на родном языке. Я ведь, приезжая в Москву к своим друзьям и коллегам, не прошу перейти на украинский язык. Что касается внешних векторов… Позвольте напомнить цифры… Товарооборот с Российской Федерацией за последний год увеличился на 14 процентов. По поводу НАТО и России: давайте не будем противопоставлять вещи, которые являются взаимодополняющими. Только за первый год отмены нами въездных виз в Украину приехало больше миллиона туристов.

Кандидат отвечал корректно, не демонстрируя пренебрежения.

Завершили наступление коммунистов Геннадий Удовенко и Лилия Григорович. Удовенко сказал, что знает кандидата «с дипломатического детства» и тот прошел все ступеньки этой карьеры. А вы его не хотите утверждать, поскольку (цитируем дословно) «привыкли ползать на брюхе перед старшим братом». Лилия Григорович напомнила, что кандидат успешно работал в Администрации президента Кучмы, чья многовекторность так мила сердцу коалициантов.

Одним словом, «за» Владимира Огрызко проголосовали 196 народных депутатов.

– Вы ведь знали, что вас не поддержат? – спросила я в кулуарах у Огрызко.

– Конечно, – улыбнулся он.

– А как вы оцениваете уровень дискуссии? – спросил кто-то из журналистов.

– В ней очень много политики. Некоторые комментарии считаю совершенно непрофессиональными – просто заявления для заявлений. Надеюсь, что во время дополнительных дискуссий и консультаций я сумею убедить депутатов.

За это время коалиция «прокатила» еще и Виктора Короля – претендента на пост главы СБУ. За него проголосовало 190 человек.

В кулуарах нашеукраинцы комментировали случившееся тем, что коалиция умышленно идет на обострение отношений с Президентом. Член Партии регионов Тарас Черновол обещал, что Ющенко очень скоро внесет новую кандидатуру на пост министра иностранных дел, и утверждал, что Короля не поддержали якобы потому, что он призван быть чем-то вроде силового защитника бизнес-интересов Порошенко. И откуда он все знает?

В этот же момент в кулуарах пронеслась новость. Представители фракции КПУ заблокировали вход в звуковую аппаратную Верховной Рады, которая находится в одном из подвальных помещений парламента, почти рядом с электрощитовой. На вопрос журналистов, что это вы тут делаете, члены КПУ ответили: отдыхаем.

– Видимо, ваши коллеги по коалиции тоже решили побастовать? – поинтересовалась я у Тараса Черновола.

– Сам не знаю, думаю, наверное, бояться диверсий, – ответил депутат.

Наверное, сработала историческая память. В такие непростые дни тарифных войн бывшим ленинцам тоже захотелось поучаствовать в захвате узлов связи, телеграфа, телефона, почты…

Бютовцы тем временем шли проведать своих коллег в щитовой…

Маша Мищенко

Фото Дмитрия Стаховского и фотослужбы УНИАН