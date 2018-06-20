Почему Шуфрич не попал в состав СНБО?

Пусть Шуфрич работает, а не заседает... Это конфликт вокруг монополии в коррупции... Все конфликты вылезут наружу, когда в стране начнутся серьезные проблемы... С победой Януковича конфликты в ПР приглушились...

Министра по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича не включили в состав СНБО, утвержденный недавно президентом Януковичем. Перед этим Шуфрича также не включили в Комитет по подготовке Евро-2012. Не результат ли это длительного конфликта главы Администрации президента Сергея Левочкина с Нестором Шуфричем (в прошлом этот конфликт дошел до физического столкновения, когда чрезвычайный министр ударил однопартийца в лицо) и во что выльются конфликты внутри казалось бы монолитной Партии регионов, мы спросили у экспертов.

Василий Киселев, народный депутат, внефракционный, бывший член фракции ПР: ПУСТЬ ШУФРИЧ РАБОТАЕТ, А НЕ ЗАСЕДАЕТ

Обычно министры чрезвычайных ситуаций входят к СНБО, хотя в положении об СНБО нет такой нормы. Президент решает, кого включать, а кого нет. Поэтому пусть Шуфрич работает, а не заседает.

Я не думаю, что Шуфрича не ввели в состав СНБО из-за конфликта с Левочкиным.

ПР и сейчас монолитная партия. А “точечные” конфликты между живыми людьми всегда могут возникать. Дальнейшего обострения такие конфликты не будут иметь. Это исключено. Особенно сейчас. Благодаря этим “тушкам”, состоялась коалиция. Это только сцементирует ПР сегодня.

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Шуфрич – министр ведомства, которое однозначно попадает в сферу интересов СНБО. Его присутствие в СНБО, мне кажется, обязательно. Законодательно это не урегулировано. Там выписана по должности группа людей, которые должны быть в составе СНБО: кроме президента и премьер-министра, это спикер парламента, министры иностранных дел и обороны, но также есть разрешение на то, чтобы были введены в качестве полноправных членов СНБО все руководители центральных органов власти.

Ющенко жестко нарушал конституционную норму относительно СНБО, когда вводил туда губернаторов, которые не являются руководителями центральных органов власти.

Что касается Шуфрича, то его должность как раз подпадает под определение “другие руководители центральных органов власти”. Его можно вводить или не вводить. Но смысл существования такой структуры, как СНБО, предусматривает, что он обязан там быть. Думаю, невключение Шуфрича – это персональная месть Сергея Левочкина. Янукович не всегда вдается в детали кадровой политики. Мне кажется, что после первого-второго заседания СНБО, на которых, в частности, будут рассматриваться, возможно, и вопросы по паводковой ситуации, где будет Шуфрич как приглашенный, у Януковича возникнут очень серьезные вопросы, почему Нестор Иванович не член СНБО. И после этого вопрос решится личным жестким указанием Януковича.

Мне кажется, что в конфликте между Левочкиным и Шуфричем есть прежде всего политика, хотя, может, имеют место и какие-то бизнес-интересы.

Я увидел первое зарождение этого конфликта в расхождениях вокруг идеи о формировании коалиции ПР с БЮТ. Нестор и группа людей в ПР, в которую входил и я, достаточно активно выступали за создание широкой коалиции ПР - БЮТ. Левочкин, как представитель группы Фирташа, жестко выступал против. Велась откровенная война между Фирташем и Тимошенко. На этой основе и вспыхнул конфликт. Одни люди, вроде Андрея Клюева, хоть и поддерживали идею коалицию БЮТ – ПР, заняли более-менее мягкую позицию, у меня это кончилось хлопаньем дверью и уходом из ПР, а у Нестора – столкновением с Левочкиным.

Шуфричу сделали откровенную подставу, пошли кляузы Януковичу, и все закончилось такой нервной вспышкой.

Проблемы у ПР будут и дальше. Эта политическая сила строилась как партия власти или как партия, идущая к власти. Причем с большими перспективами в ней оказаться. Как по мне, конфликты и споры там могут дойти до определенной черты, но не пересекут ее. Когда возникнет угроза разрушения структуры или угроза функционирования власти, то все будет достаточно жестко поставлено на места. Эти люди не переходят границы. На эмоциональном уровне противостояние будет. На экономическом - между определенными группами бизнеса – тоже. Но политическое противостояние будут выливаться вот в такие вот эксцессы, но не в развал.

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Мне тяжело объяснить, почему на фоне формирования мощной донецкой вертикали возникают такие микроатомные взрывы между ведущими игроками команды Януковича. Я не думаю, что Янукович пойдет у кого-то на поводу, тем более в таком публичном вопросе, как состав СНБО. Думаю, через некоторое время он разрешится в интересах Шуфрича.

Ну, назначьте в конце концов замминистра. Там есть прекрасный заместитель – сын Анны Герман. И лицо хорошо и никого не будет бить, если ему что-то не понравится.

Как только какая-то политическая сила получает власть, сразу возникает проблема справедливости раздела власти внутри этой силы. Чем больше у них будет власти, тем острее будут конфликты. Это касается не только ПР.

В ситуации с Украиной многие объяснения лежат в плоскости криминальной политологии. Конфликт происходит вокруг монополии в вопросах коррупции - кто сможет решить какие-то проблемы, обходя законные механизмы, кто получит больше в Кабине, ВР или Администрации президента. Естественно, что сейчас, когда власть концентрируется, обостряется борьба за коррупционные каналы.

Чем жестче система, тем острее конфликты. Представьте, что вы кипятите воду, и не даете ей выхода. Это то же. ПР – очень жесткая структура. Поэтому конфликты там всегда приобретают последнюю степень жесткости. Я провел бы аналогию с Киргизией. У Киргизии не было механизма решения элементарных проблем, зажатость достигла такой степени, что сам намек на противоречие или оппозицию внутри сразу уничтожался. Потому взрыв произошел в самой жестокой форме.

Пока авторитета Януковича будет хватать, он будет “гасить пожары”. А через год – посмотрим...

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Похоже на то, что отсутствие Шуфрича в составе СНБО – это месть Левочкина. Другой интерпретации я не вижу. В СНБО Шуфрич просто обязан быть. Думаю, это будет исправлено Януковичем.

Пока все хорошо, растет рейтинг Януковича и ПР. Если бы сейчас состоялись парламентские выборы, то ПР имела бы шанс получить партийное большинство, все эти внутренние конфликты будут нивелированы и не будут влиять на ход событий.

Как только появятся более-менее серьезные проблемы, начнутся обвинения, поиск виновных, крайних, тогда эти конфликты выйдут наружу.

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По должности министр чрезвычайных ситуаций не входит в состав СНБО. Но практика последних лет была такова, что глава этого ведомства был представлен как постоянный член СНБО, а не просто приглашался на отдельные его заседания. Я думаю, что с учетом тех вызовов, которые ежегодно возникают перед страной, – масштабные пожары, наводнения, эпидемии, техногенные бедствия, было бы желательно, чтобы министр чрезвычайных ситуаций, независимо от фамилии, был представлен в СНБО.

Почему вышло так, что Шуфрича не включили туда? Об этом можно лишь думать. Допускаю, что это личные взаимоотношения между Нестором Шуфричем и Сергеем Левочкиным, которые известны широкой общественности.

Конфликты в Партии регионов были, выходили в публичную плоскость, заканчивались взаимными обвинениями и даже драками. Но сейчас, когда Янукович победил и получил пост президента, эти конфликты приглушились. По крайней мере извне ПР выглядит как целостная, единая команда. А что там творится внутри – тяжело сказать. Взорвется или нет? Думаю, в ближайшее время этого не будет, потому что члены правительства, которые между собой конфликтуют, сейчас заняты формированием бюджета, принятием решений, за которые они отвечают, им сейчас не до конфликтов.

Опрашивала Анна Ященко