Украина - 114-я в мире по уровню защиты интеллектуальной собственности

Согласно оценкам международных организаций, по уровню защиты прав интеллектуальной собственности Украина занимает 114 место среди 134 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО сегодня в Киеве во время круглого стола на тему: «Защита прав интеллектуальной собственности в Украине: проблемы и пути их решения».

«Проблемы с защитой прав интеллектуальной собственности в Украине, несмотря на все усилия, не только остаются, но и углубляются: правительство сегодня не ставит целью ликвидацию этих проблем, без решения которых не могут быть внедрены инновационные технологии. Украина среди 134 стран мира в 2009 году в сфере защиты прав интеллектуальной собственности заняла 114 место», - сказал В.ПОЛОХАЛО, заметив, что в некоторых регионах нашей страны уровень выпуска и реализации контрафактной продукции, по данным исследований, достигает 98%.

При этом, в прошлом году лишь Соединены Штаты Америки, по словам В.ПОЛОХАЛО, выставили Украине штрафные санкции на 70 млн. дол. в виде запрещения импорта определенных видов товаров.

«Эта проблема - на уровне национальной безопасности. Что мешает ее решению? Тотальная коррупция в этой сфере, за которой стоят конкретные люди. Правоохранительные органы, прокуратура не работают в этой сфере, несмотря на все имеются основания и проверки многих инстанций. Это является свидетельством полного беспорядка, отсутствия работы в правоохранительных органах», - отметил В.ПОЛОХАЛО.

В ответ заместитель председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины Владимир ДМИТРИШИН заметил, что Всемирная организация защиты интеллектуальной собственности отметила значительные положительные изменения в украинском законодательстве в этой сфере.

Кроме того, как отмечается в письме этой организации, сказал В.ДМИТРИШИН, в Украине создана одна из самых эффективных систем защиты прав интеллектуальной собственности в Восточной Европе, и она является лучшей в СНГ. То есть, как заверил заместитель председателя департамента, «законодательство соответствует мировым требованиям». По его словам, учитывая это, Украина получила право стать членом Всемирной торговой организации.

Вместе с тем В.ДМИТРИШИН согласился, что в сфере защиты прав интеллектуальной собственности Украины, в частности относительно защиты авторских прав, «еще есть определенные вопросы», на которые не могут дать однозначного ответа даже опытные эксперты и специалисты.

Комментируя слова В.ПОЛОХАЛО относительно тотальной коррупции, В.ДМИТРИШИН сказал: «Заявления относительно коррупционности всей системы или одного человека - так нельзя говорить, потому что пока этот факт не доказан в суде».

В свою очередь, юрист Маркиян ГАЛАБАЛО заметил, что, невзирая на длительность и достаточно большую стоимость судебных споров по этому вопросу, они достаточно успешно решаются в судах. В то же время юрист заметил, что небольшое количество таких дел, которые ежегодно находят окончательное логическое решение в суде, связано с перегруженностью работы судов.