Ехануров: большинство фракции НУ-НС уже склоняются к коалиции с ПР

Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что большинство депутатов от НУ-НС склоняются к вхождению в правящую коалицию на условии исключения из нее фракции коммунистов.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил в интервью "Газете по-украински" (№ 56 от 16 апреля).

"Сейчас я начал интенсивнее разговаривать с нашими депутатами. Большинство фракции НУ-НС уже зреют к коалиции с ”Регионами”. Если пойдем, то коммунистов там не будет. Речь идет о том, чтобы коммунисты отошли и заняли свое место - на свалке истории. Их цена в Украине – 5-6 процентов. И пусть они там сидят и радуются, что такое количество украинцев им еще доверяет", - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, фракция "Наша Украина - Народная самооборона" не вошла в коалицию из-за отсутствия понимания, что нужно строить государство, и это является приоритетом. "Вот говорим: если не я премьер, то весь мир не таков. Это неправильная постановка вопроса. Неправильно, что не пошли в коалицию. Теперь мы единственная европейская страна, где коммунисты находятся при власти. Мне, экономисту, понятно, что нам это дорого обойдется. Потому что в Лондоне, например, сидит какой-то парень, который отвечает за предоставление очередного кредита, и видит: коммунисты при власти - значит, дадим под больший процент. Поскольку риски большие. Хотите держать коммунистов - будете платить больше", – объяснил он.

В то же время, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, в случае вхождения фракции НУ-НС в коалицию необходимо "отбросить вопросы, связанные с языком, Черноморским флотом". "Это принципиальные вопросы", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, готов ли Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не трогать противоречивых тем, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: "Он же сказал в Каневе, что единственным государственным языком будет украинский. Черноморский флот будет до 2017 года, в Европейский Союз нас берут, в НАТО - тоже. Так о чем разговор? Нет предмета спора. Давайте сядем и прагматично поговорим".