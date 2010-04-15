Генпрокурор: факт отравления Ющенко доказан материалами уголовного дела

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО уверен, что факт отравления государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО доказан материалами уголовного дела.

Об этом А.МЕДВЕДЬКО сообщил в интервью газете «Коммерсант - Украина» (№ 65 за 15 апреля).

При этом генпрокурор не исключил, что по этому делу у следствия могут появиться новые версии. «Галина Ивановна (КЛИМОВИЧ – руководитель следственной группы) уже не один год занимается этим уголовным делом, но пока конкретного результата нет. Но я уверен: факт отравления доказан материалами уголовного дела», - заявил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

29 января 2010 года заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША заявил, что Генпрокуратура завершит расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО независимо от того останется или не останется он Президентом.

Сразу после инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 26 февраля, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что сомневается в раскрытии убийства журналиста Георгия Гонгадзе и отравления В.ЮЩЕНКО.

4 марта 2010 года в то время председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что дело об отравлении В.ЮЩЕНКО можно было передать в суд еще в 2007 году. Однако, по мнению руководителя СБУ, на тот момент не хватило решительности у руководителей Секретариата Президента. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно они ответственны за передачу дела в Генпрокуратуру, после чего СБУ утратило контроль над ним.

13 апреля с. г. в Верховной Раде Украины прекратила работу Временная следственная комиссия парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО, созданная 31 марта 2009 года. Председателем ВСК был народный депутат из фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.