Генпрокуратура не возбуждала дело по факту блокирования работы парламента

Генеральная прокуратура Украины не возбуждала уголовное дело по факту блокирования работы парламента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что вчера представитель ГПУ зафиксировал факт блокирования электрощитовой, и теперь Генеральная прокуратура ждет от руководства ВР материалов по этому вопросу.

«Исходя из этих материалов, будет принято законное решение – пока никаких решений о возбуждении уголовного дело не принято», - отметили в пресс-службе.

Ранее народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ некоторым СМИ заявил, что прогнозирует возможность лишения депутатов, блокирующих электрощитовую Верховной Рады, депутатской неприкосновенности. По его словам, сейчас этот вопрос находится в компетенции Генпрокуратуры, которая, по его словам, возбудила уголовное дело по факту преступления.

Как сообщает «Главред», Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что если в Верховную Раду поступит представление о лишении депутатской неприкосновенности этих депутатов, антикризисная коалиция поддержит его в пакете с еще одним законом, и он будет предусматривать предоставление амнистии этим депутатам. «То есть, сидеть не будет никто», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля до начала пленарного заседания Верховной Рады депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Эти действия были связаны с угрозами фракций БЮТ и «Наша Украина» заблокировать работу парламента и не дать возможность открыть пленарные заседания до удовлетворения их требований.

Позже депутаты из фракции БЮТ пошли в электрощитовую, отключили свет и электронную систему для голосования «Рада». Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ назвал вынужденными эти шаги оппозиции. А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом оппозиционные фракции пытаются привлечь внимание к первоочередным проблемам в стране.

По его словам, фракция БЮТ и в дальнейшем будет продолжать действия, направленные на то, чтобы ВР не работала в нормальном режиме до тех пор, пока в первоочередном порядке не будут рассмотрены и поддержаны вопросы, связанные со снижением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и повышением минимальной зарплаты и пенсии.

В то же время, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК провел голосование путем поднятия рук народными депутатами Украины. Таким способом парламент принял Закон «О ратификации Протокола о сохранении биомногообразия и ландшафтов Черного моря к Конвенции о защите Черного моря от загрязнения».

А.МАРТЫНЮК заявил, что при необходимости Верховная Рада даст согласие на привлечение к ответственности и арест тех народных депутатов из фракции БЮТ, которые захватили электрощитовую в парламенте.