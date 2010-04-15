Литвин позволил Клюеву делать доклад, потому что работают «с колес»

Верховная Рада Украины начала рассмотрение Государственной программы социально-экономического развития Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, проект документа, разработанного правительством и одобренного на заседании Кабинета министров 14 апреля, представляет первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Также планируется заслушать доклад по этому вопросу председателя комитета ВР по вопросам экономической политики Александра ТКАЧЕНКО.

Вместе с тем, перед рассмотрением вопроса представитель фракции БЮТ Сергей САС выступил с заявлением о невозможности рассмотрения программы без обсуждения ее в комитетах и предложил отложить ее рассмотрение.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН согласился с замечанием, однако подчеркнул, что программа рассматривается по особой процедуре.

"Предложение правильное, но при одном условии - если бы своевременно была подана программа социально-экономического развития прежним правительством, как того требует регламент. А поскольку мы фактически работаем "с колес", то мы вынуждены принимать особую процедуру для рассмотрения программы социально-экономического развития и бюджета. Да, тут есть определенные отступления. Давайте отнесемся позитивно к тому факту, что правительство вносит перед бюджетом программу социально-экономического развития, чего раньше вообще не делалось", - заявил В.ЛИТВИН.