Как депутаты БЮТ в парламенте в ночной дозор ходили (фото)

В среду депутаты Блока Юлии Тимошенко захватили парламентскую электрощитовую и главный рубильник законодательной власти. В результате этого парламентское большинство осталось без света и без системы "Рада" - работали лишь несколько микрофонов, как объяснил Александр Турчинов, на случай чрезвычайных происшествий. Эвакуацию там объявить и тому подобное. Также господин Турчинов сообщил о том, что захват рубильника не кульминация, и через день-два будет разработан комплекс еще более действенных мер.

Однако со взятым с боя призом бютовцы также не спешили расставаться. И объявили о ночном дежурстве. На случай, если большинство воспользуется темным временем, чтобы попробовать отбить электрощитовую.

Регионал Василий Киселев вчера заверял журналистов, что «никакого штурма не будет», после чего туманно добавлял, мол, склонная к работе на благо народа часть депутатского корпуса обеспечит работу парламента при любых условиях.

Поэтому, опасаясь штурма бютовцы забаррикадировали все двери и проходы, на которые хватило "строительного материала", украсив эти произведения боевого парламентского искусства символикой блока, и почему-то плакатами Ирины Билык вверх ногами с рекламой одного из операторов мобильной связи.

Кураторами баррикадного сопротивления назначили бывшего руководителя охраны блока Тимошенко Виталия Чудновского и экс-заместителя председателя СБУ Андрея Кожемякина.

Пришелся ко двору и старый диван (а на вид так вроде очень даже неплох), который давно уже покрывался пылью в подвале.

А это - легендарная комната №50, о которой уж ходит не меньше рассказок, чем о комнате Синей Бороды.

"В мое дежурство смотрели футбол, Лигу чемпионов. У нас есть шахматы, я принес домино с портретами политиков – Тимошенко, Порошенко, Симоненко...", - рассказал «Украинской правде» бютовец Андрей Шевченко в полпервого ночи. Среди ночных дозорных он пострадал больше всех – в этот день Шевченко празднует третью годовщину свадьбы, но вечер пришлось провести не с женой, а с соратниками по партии.

Однако еще больше пострадали работники парламентского буфета. И потому, что в результате незапланированных "боевых действий" вынуждены были остаться на рабочих местах на всю ночь. И потому, что это самопожертвование оказалось напрасным - заместитель Тимошенко Александр Абдуллин предупредил однопартийцев о возможных актах "буфетного терроризма" с применением пургена.

Поэтому бютовцы нанесли сухие продукты - получился почти студенческий ужин.

Некоторое время Шевченко развлекал журналистов разговорами о том, что на случай штурма депутаты БЮТ припасли два огнетушителя (то ли собирались гасить пожар, то ли метать в противника, вероятно в зависимости от обстоятельств). А в целом самым страшным врагом "ночного дозора" этой ночью стала скука...

Кроме членов блока Тимошенко и трех нашеукраинцев, ночевать в парламенте решили и социалисты. Часовые из разных лагерей старательно сохраняли нейтралитет. Соратники Мороза стерегли зал сессионных заседаний, и если пересекались с тимошенковцами, то только в туалетах.

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