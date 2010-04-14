На похороны Качинского поедут Азаров, Литвин, Ющенко и Тимошенко

На похороны трагически погибшего Президента Польши Леха Качиньского, кроме Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, также планируют прибыть премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, а также бывший глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО и экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, их фамилии включены в список делегаций, обнародованный польскими СМИ.

Министерство иностранных дел Польши пока не обнародовало список высокопоставленных лиц, которые подтвердили свое участие в воскресной церемонии похорон Леха и Марии Качиньских.

МИД сообщает, что утвержденный список может быть обнародован завтра.

Представители Посольства Украины в Варшаве были не доступны для комментариев.

В то же время пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА подтвердила, что экс-президент Украины планирует поехать на похороны Л.Качинского.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО будет принимать участие во всех официальных траурных мероприятиях.

“Для В.ЮЩЕНКО даже невольно не возникало мысли, чтобы не ехать в Польшу и не попрощаться со своим другом, не отдать ему последний долг”, - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, похороны Л.Качиньского и его супруги Марии состоятся в воскресенье на территории королевского замка Вавель в Кракове. Похороны запланированы на 14.00 по местному времени.

В церемонии прощания примут участие лидеры многих стран мира, в том числе Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президенты США и Франции Барак ОБАМА и Николя САРКОЗИ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.