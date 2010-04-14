Украина не отдаст Румынии спорный остров

Украина не намерена изменять линию границы с Румынией по реке Дунай.

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, в ситуации вокруг острова Майкан на Дунае украинская сторона исходит из принципов нерушимости существующей границы, закрепленных договором между Украиной и Румынией в 2003 году.

«Любое одностороннее изменение линии госграницы на каком-либо ее участке является неприемлемым для Украины”, - сказал он.

О.ВОЛОШИН отметил, что Киев готов вести переговоры с румынской стороной относительно влияния природных факторов на конфигурацию дельты Дуная.

По его словам, любые вопросы, возникающие либо из-за природных изменений, либо по другим причинам на реке Дунай, должны согласовываться на двустороннем уровне. Он сообщил, что Украина и Румыния смогут обсудить этот вопрос на консультациях между заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ и госсекретарем МИД Румынии Богданом МАЗУРУ, запланированных на 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, газета “Сегодня” (№81) со ссылкой на народного депутата Геннадия ЗАДИРКО (фракция БЮТ) написала, что Румыния претендует на украинский остров на реке Дунай.

По информации парламентария, территориальные претензии Румынии касаются небольшого (1500 х 800 м) незаселенного острова Майкан на Дунае (по которому проходит граница) между городами Килия и Вилково.

По международному праву, если граница между странами проходит по реке, то она проходит по фарватеру, если стороны не договорились иначе. Но фарватер, проходивший между большим островом Бабий (Румыния) и украинским островом Майкан, обмелел, заилился, и теперь судна ходят между Майканом и украинским берегом, отметил Г.ЗАДИРКО, добавив, что на этом основании год назад румыны впервые заявили о перенесении границы, после чего Майкан стал бы румынским.