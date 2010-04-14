У Ющенко опять есть претензии к «уважаемым СМИ»

17:49, 14 апреля 2010
Политика
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Ванникова комментирует роспуск ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления Виктора ЮЩЕНКО использовалась не для поиска истины, а для пиара определенных деятелей и распространения лжи и ненависти.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Пресс-секретаря бывшего Президента, лидера «Нашей Украины» Ирины ВАННИКОВОЙ о ситуации вокруг прекращения деятельности парламентской ВСК по расследованию отравления В.ЮЩЕНКО.

По ее словам, ситуация вокруг бесславной работы этой ВСК перешла сегодня все границы, которые разделяют абсурд и здравый смысл, - при том что пределы человечности эта комиссия переступила в самом начале своей деятельности.

Как подчеркнула И.ВАННИКОВА, о каких попытках установить истину может идти речь, если члены комиссии серьезно заявляли, что в своих так называемых выводах они опираются на мнение профессора Московского госуниверситета Игоря ГУНДАРОВА, который сообщил комиссии о возможности заражения организма В.ЮЩЕНКО «безопасной дозой» диоксина накануне публичной сдачи крови?

Поэтому, по словам И.ВАННИКОВОЙ, закрытие этой комиссии после безрезультатности работы - вполне естественной шаг.

Также она назвала циничной неправдой сведения о том, что якобы закрытие этой комиссии является следствием каких-то договоренностей между В.ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА. “Иначе как об отработке циничного политического заказа в этих сообщениях - как и во всей деятельности этой комиссии – речи быть не может”, - сказала И.ВАННИКОВА.

В этой связи, добавила она, удивляет позиция уважаемых средств массовой информации, которые без малейшего сомнения комментируют неправдивые слухи и тиражируют клеветнические сообщения.

“Распространение представителями БЮТ и КПУ клеветы выглядит как попытка отвлечь внимание своих розчарованных сторонников от провальной политики, которую эти политические силы вместе реализовывали во времена премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, и нынешних циничных торгов за должности и другие «хлебные места» с представителями команды Виктора ЯНУКОВИЧА”, - заявила пресс-скретарь В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Верховной Раде прекратила работу Временная следственная комиссия по вопросам расследования обстоятельств отравления бывшего Президента В.ЮЩЕНКО.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что комиссия прекратила свою деятельность в соответствии с Регламентом ВР, поскольку истек срок ее полномочий и не был предоставлен отчет Верховной Раде.

ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО была создана 31 марта 2009 года. Председателем ВСК был народный депутат от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.

 

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