Колесников представил новую госпрограмму к Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на заседании правительства представил новую Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул важность принятой программы, поскольку она создает правовые, социальные, экономические и организационные условия для успешного проведения в Украине финальной части Евро-2012.

По словам вице-премьер-министра, в результате выполнения программы улучшится транспортная и спортивная инфраструктура городов, которые будут принимать чемпионат.

В частности, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, выполнение программы обеспечит приведение в соответствие с европейскими нормами аэропортов в Киеве, Донецке, Львове и Харькове. Так, будет завершена реконструкция взлетно-посадочных полос, аэродромов и строительство терминалов в этих аэропортах. Кроме того, согласно программе, к чемпионату будут построены автомобильные дороги общего пользования, обновлен общественный и железнодорожный транспорт.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, выполнение программы также будет способствовать улучшению спортивной инфраструктуры городов, принимающих Евро-2012. Кроме двух существующих стадионов, будут построены еще два, отвечающие требованиям ФИФА и УЕФА, что даст возможность проводить соревнования любого уровня. К Евро-2012 будут построены, реконструированы или переоборудованы более 30 современных стадионов и тренировочных баз, что значительно улучшит условия проведения отечественных футбольных соревнований и тренировок украинских команд.

Вице-премьер-министр отметил, что выполнение программы обеспечит создание условий для интенсивного развития отечественного предпринимательства во всех отраслях экономики, в частности, гостиничного бизнеса, а также будет способствовать привлечению инвестиций в сумме более 80 млрд. грн. и увеличению объемов налоговых поступлений в бюджеты почти на 28 млрд. грн.

По его словам, всего для финансирования подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года программой предусмотрено 26 млрд. грн.