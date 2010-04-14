Суд решил, что глава Счетной палаты душу не терял

Решением Апелляционного суда г. Киева от 11 марта 2010 года признана недостоверной информация, распространенная УНИАН 7 октября 2009 года в материале «Тимошенко намекает, что глава Счетной палаты продал душу за взятки» в таких предложениях: “... мне жаль, что он так низко упал. Мне просто жаль, когда человек теряет свою душу за взятки”.