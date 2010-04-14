В Харькове возмутились планами Януковича и Обамы

В Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» возмущены планами американского и украинского руководства построить в Харькове объект по переработке отработанного ядерного топлива, о чем было заявлено по результатам Саммита ядерной безопасности в Вашингтоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, который является председателем облрорганизации ВО «Батькивщина».

«Ни Вашингтону, ни Киеву мы не дадим превратить город Харьков в «Чернобыль №2» и «мусорник радиоактивных отходов», - заявили харьковские БЮТовцы.

«Если это решение «впопыхах» принято новой украинской властью, то мы выражаем возмущение тем фактом, что подобные жизненно важные решения принимаются спонтанно, кулуарно, а главное - без обсуждения с региональной общественностью. Требуем от министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, озвучившего данные планы во время визита в Вашингтон, предоставить официальные публичные разъяснения по данному вопросу», - говорится в сообщении.

В то же время в ХОО ВО «Батькивщина» заявляют: «Если же это решение, втайне от общественности, готовилось и прорабатывалось еще бывшей украинской властью, то мы требуем от экс-губернатора Арсена АВАКОВА и экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО предоставить официальную информацию по данному вопросу и обосновать свою антихарьковскую и антиукраинскую позицию».

В свою очередь, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что все развитые страны выносят экологически опасные объекты за пределы своих территорий и договариваются об утилизации опасных материалов с третьими странами, для которых финансовая выгода чиновников и бизнесменов является приоритетом по сравнению со здоровьем и жизнью собственных граждан. А в это время, подчеркнул он, «Украина делает опасный и недальновидный шаг, соглашаясь разместить в одном из крупнейших мегаполисов страны объект, несущий высокую потенциальную опасность миллионам людей».

«Экологические риски от размещения такого объекта в Харькове несут угрозу не только здоровью жителей многомиллионного города, но и представляют опасность заражения крупных водных артерий, являющихся источниками питьевой воды для восточных регионов, радиоактивного загрязнения черноземов Харьковской, Полтавской и Сумской областей. Если для украинских чиновников эти опасения не являются убедительными аргументами, то мы рассчитываем на несогласие российской стороны с тем, что в 40 километрах от ее границы и территории Белгородской области будет расположен такой экологически опасный объект», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении говорится, что представители харьковского БЮТ заявляют: в случае, если работы по строительству объекта по переработке ядерного топлива будут начаты, то они оставляют за собой право на блокирование строительных работ, организацию акций народного сопротивления и привлечение внимания к данной проблеме со стороны международных природоохранных и правозащитных организаций. Кроме того, они подчеркивают, что принятие подобных решений должно основываться только на результатах проведения регионального референдума.

«На данном этапе, несмотря на важность взаимоотношений Украины и США в системе противодействия ядерным угрозам, просим Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, председателя ХОДА Михаила ДОБКИНА и и.о. Харьковского городского головы Геннадия КЕРНЕСА заблокировать данное решение и не допустить строительства «Харьковского Чернобыля», - заявляют в ХОО ВО «Батькивщина».

Как сообщали СМИ, одним из достижений во время участия украинской делегации в Саммите ядерной безопасности в Вашингтоне стали договоренности о строительстве в Харькове «новой исследовательской установки по переработке отработанного ядерного топлива». В частности, “Харьков.proUA” цитирует министра топлива и энергетики Ю.БОЙКО: "Принципиально важно, что в рамках достигнутых договорённостей в Харькове будет построена новая исследовательская установка, не имеющая аналогов в Украине".