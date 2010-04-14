Нардепы сегодня справились досрочно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН досрочно закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил, что все вопросы повестки дня, которые были предусмотрены на сегодняшний день, рассмотрены.

Заседание было закрыто в 13 часов 12 минут.

Как известно, в среду парламент работает в сессионном режиме только на утреннем заседании.