Винский советует Кабмину распланировать работу на 10 лет

Стратегическая программа развития Украины должна быть комплексной и состоять из нескольких документов, убежден лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский.

«Следует принять принципы внешней и внутренней политики Украины, концепцию развития экономической модели государства, на основе этих принципов должны быть приняты программа деятельности правительства (возможно, даже на 10 лет) та программа социально-экономического развития на 2010 год, - и уже под эту программу следует принимать Государственный бюджет, который экономически ее обеспечит», - отметил в интервью журналистам И.Винский.

По словам политика, «такая логика дает и стратегию, и тактику, и решение многих вопросов».

В то же время, Иосиф Винский подчеркнул, что нынешнему правительству приходится работать в очень прагматичных условиях и быть очень техническим ввиду того, что предыдущее правительство под руководством Юлии Тимошенко не смогло своевременно обеспечить принятия бюджета на 2010 г. Лидер народников прогнозирует, что «бюджет в этом году будет консервативным, потому что прагматично за месяц решить все накопленные вопросы невозможно».

В то же время, уже в следующем году экс-министр транспорта ожидает от правительства именно такого - комплексного - подхода к формированию стратегической программы развития. «Тогда мы, по-видимому, впервые за годы независимости государства будем иметь понимание того, куда мы идем, как мы идем и какими механизмами и процедурами мы решаем те вопросы, которые перед нами стоят», - отметил Винский.