Клюев: самолеты давно пора менять, но у нас кризис в стране

Украинский парк самолетов для выполнения литерных рейсов требует замены, однако это можно будет сделать лишь по завершении кризисной экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Все, что касается самолетов, их, конечно, давно пора менять, но у нас кризис в стране, поэтому этот вопрос надо будет рассматривать, но уже после того, как наша страна выйдет из кризиса», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что в Украине, буквально сразу же после катастрофы самолета с президентом Польши на борту, было проведено совещание по вопросу безопасности полетов, и некоторые компании были взяты «под особый контроль» по выполнению техники безопасности полетов.

«Мы на порядок усилили контроль (за безопасностью полетов – УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.