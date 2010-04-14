Клюев придет завтра в Верховную Раду с докладом

Программа социально-экономического развития Украины на 2010 год, проект которой был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров, будет вынесена на рассмотрение Верховной Рады завтра, 15 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что лично буде делать доклад по представлению программы.

А.КЛЮЕВ отметил, что согласно документу, рост ВВП в 2010 году ожидается на уровне 3,7%, рост промпроизводства - 5,3%, рост производства в сельском хозяйстве - в пределах 2,4%.

«Это небольшие проценты, но я надеюсь, если мы так спланируем в реальном секторе экономики и в промышленности, то это может быть не 5,3, а 6%. А это ведет за собой и увеличение заработной платы, и увеличение людей, которые ее получают, и, естественно, они платят больше налогов и поступления в бюджет (увеличиваются - УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.