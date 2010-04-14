В БЮТ говорят, что пришли на Азарова, а он обманул

Партия регионов и правительство дезинформируют народных депутатов и общество относительно представления Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год и Программы действий правительства.

Об этом во время выступления в сессионном зале Верховной Рады заявил член фракции БЮТ Михаил КОСИВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Сегодня в газете «Голос Украины» было опубликовано сообщение, что в среду планируется представление правительственной программы развития на 2010 год. Я пришел, другие депутаты пришли, а программы нет», - сказал он.

М.КОСИВ предложил правительству Николая АЗАРОВА «не стесняться, и взять за основу уже готовую программу, которую готовило предыдущее правительство».

«9 мая 2009 года была разработана программа правительством Юлии ТИМОШЕНКО. Там было много предложений и от Партии регионов, и от КПУ. Почему бы не взять ее?», - сказал народный депутат.

Так же, по мнению М.КОСИВА, Н.АЗАРОВ мог бы поступить и с проектом государственного бюджета. По его словам, правительство Юлии ТИМОШЕНКО подготовило два тома госбюджета на 2010 год еще в сентябре прошлого года.

«АЗАРОВ мог бы тоже использовать их. Я когда-то работал с этим человеком (АЗАРОВЫМ), и знаю, что он сам ничего толкового не напишет», - сказал М.КОСИВ.