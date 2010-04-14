Поляки для прощания с погибшим Президентом ждут в очереди 8-10 часов

Тысячи поляков и иностранцев часами стоят в очереди, чтобы проститься с трагически погибшими в прошлую субботу Президентом Польши Лехом Качиньским и его супругой Марией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, очередь в Канцелярию Президента, где со вчерашнего дня поляки могут проститься с президентской четой, тянется в несколько рядов на несколько сотен метров, беря начало возле Королевского замка в Старом городе польской столицы.

Людям, чтобы в последний раз отдать дань уважения Президенту и его супруге, приходится ожидать по 8-10 часов.

Напротив канцелярии Президента Польши размещен телебим, на котором видна Часовня президентской канцелярии, где находятся гробы с телами Л.Качиньского и его супруги и где прощаются с ними поляки.

По данным польских медиа, отдают дань памяти президентской чете также иностранцы, в частности, представители дипломатических миссий.

Среди высокопоставленных должностных лиц с президентской парой уже простились глава польского правительства Дональд ТУСК, делегация Сейма и Сената, бывший глава Польского государства Александр КВАСНЕВСКИЙ и первый премьер посткоммунистической Польши Тадеуш МАЗОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Леха и Марию Качиньских, которые трагически погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, планируют похоронить в ближайшее воскресенье, 18 апреля, на территории королевского замка Вавель в Кракове.