Зварич объяснил, в чем он видит вину пяти судей КС

Инициатива оппозиции об увольнении пяти судей Конституционного Суда связана с нарушением ими присяги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Основание для увольнения следует из закона о Конституционном Суде. Основанием увольнения судьи является нарушение присяги», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он отметил, что это касается принятия решения Конституционным Судом, касающегося формирования коалиции. «Я считаю, что весьма очевидно, что судьи, которые в том же составе приняли одно решение, а спустя полтора года приняли решение с точностью до наоборот», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ не смог спрогнозировать, когда именно Верховная Рада будет рассматривать этот вопрос. В то же время он не исключил, что это произойдет в следующую пленарную среду – 28 апреля.

Депутат также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании оппозиционного правительства и точно будет определяться дата его рассмотрения в ВР.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Верховной Раде по инициативе Р.ЗВАРИЧА были зарегистрированы проекты постановлений об увольнении пяти судей Конституционного Суда. Р.ЗВАРИЧ предлагает уволить Вячеслава ОВЧАРЕНКО, Марию МАРКУШ, Павла ТКАЧУКА, Анатолия ГОЛОВИНА и Михаила КОЛОСА.