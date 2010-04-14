В Европарламенте Януковича и похвалили, и покритиковали

Бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Польши, депутат Европейского парламента Марек СИВЕЦ назвал заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об отказе от высокообогащенного урана «реальным вкладом в мировую безопасность».

Как сообщает “Немецкая волна”, М.СИВЕЦ отметил, что весь мир помнит, как Украина в одностороннем порядке отказалась от ядерного арсенала, а поэтому озвученное в Вашингтоне решение является «очень логичным и эффективным продолжением общемировой политики нераспространения ядерного оружия».

Депутат Европарламента также не считает такое решение символическим жестом. «Это – не символично, потому что мы говорим о реальных вещах и реальных возможностях, которые были в руках украинских институтов обороны. И мы никогда не можем сказать «никогда» по поводу того, что может произойти с этими вещами. Это не решит проблемы международной безопасности, но это – вклад, конкретный вклад”, - сказал М.СИВЕЦ.

Комментируя последнее развитие событий в области безопасности и украинской внешней политики, евродепутат выразил мнение, что объявленный В.ЯНУКОВИЧЕМ курс на внеблоковый статус Украины не является эффективным с точки зрения долгосрочной перспективы. «Если Украина решит быть нейтральной, это – свободный выбор, но я думаю – только временный. Это - не для долгосрочной перспективы, потому что это не эффективно», - подчеркнул М.СИВЕЦ.