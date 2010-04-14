УНП требует прекратить пророссийскую агитацию в школах

Крымская организация Украинской народной партии требует от министров образования Украины и Крыма немедленно прекратить противоправную официальную деятельность пророссийских организаций Крыма путем разжигания ими межнациональной вражды и открытого неуважения к украинской государственности в крымских школах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской организации Украинской народной партии.

Крымская организация УНП заявляет, что общественное объединение «Русское единство» Крыма политизирует учебно-воспитательный процесс в крымских школах, где проводит украиноненавистнические агитационные выступления перед родителями и детьми.

Председатель управы Крымской организации Украинской партии Николай БОРИСЕНКО сообщил пресс-службе КрымУНП, что был свидетелем такого мероприятия в одной из симферопольских школ, которое проходило во время общешкольного родительского собрания.

В Крымской организации УНП отмечают, что таким образом общественное объединение «Русское единство» в Крыму нарушает ст. 6 Закона Украины «Об образовании», которая гарантирует «независимость образования от политических партий, общественных и религиозных организаций» и п. 1 ст. 8 того же закона, где указано, что «учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях является свободным от вмешательства политических партий, общественных, религиозных организаций».

«По информации представителя «Русского единства», такие мероприятия с показом агитационного фильма о деятельности организации были проведены в 13, 27, 29, 20 и многих других школах Симферополя и планируется проводиться в дальнейшем», — сообщил представитель УНП. Кроме этого, по его словам, «представители организации всенародно выразили негативное отношение к наличию украинских классов в крымских школах, называя это явление «перекосом» курса образования, который оставила прежняя власть.

Представитель УНП считает, что «такая противозаконная активность «Русского единства» является началом свертывания присутствия государственного языка в крымском образовании, что и до этого было достаточно редким явлением в школах автономии».