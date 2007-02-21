Упоминая Тимошенко Азаров использовал отдельные украинские слова

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ему не интересно вступать в дискуссию с экс-министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ о социально-экономическом развитии страны, но продолжает полемизировать с экс-премьер-министром, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге в Кабмине.

«Меня не интересуют выступления ПИНЗЕНИКА. Это его маниакальная идея. Помните, в 2003 году он обвинял меня в том, что мы там что-то «приховали». Он не оригинален. Оказывается, его маниакальные идеи навязчивы. Я не собираюсь с ним дискутировать. Мне с ним неинтересно дискутировать, и не о чем», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя заявление В.ПИНЗЕНИКА о том, что правительство располагает ресурсами для повышения с 1 апреля прожиточного минимума до 534 грн. и минимальной заработной платы - до 440 грн. благодаря «неучтенному в утвержденном госбюджете-2007 ресурсу роста внутреннего валового продукта».

Первый вице-премьер подчеркнул, что мог бы вступить в дискуссию с В.ПИНЗЕНИКОМ только в том случае, если бы экс-министр финансов «мог похвастаться, что при нем Украина развивалась хорошо». «Я признал бы правоту его аргументов. Но, к сожалению, когда он был у власти – это были очень печальные годы для Украины. А я в то время был председателем парламентского бюджетного комитета и мог видеть, каким образом господин ПИНЗЕНИК керував экономической и финансовой политикой в правительстве и видел, к чему все это приводит», - пояснил он.

По его словам, «когда-то тот же ПИНЗЕНИК предлагал сократить расходы на образование и здравоохранение в 2-3 раза, боролся с дефицитом бюджета». «Когда-нибудь историки поднимут стенограммы заседаний у Президента тогдашнего. Может быть, поднимут. Будет интересно. Мне лень этим заниматься, откровенно говоря, я не историк по профессии. Но вообще надо кому-то поручить, чтобы подняли вот те материалы, и чтобы раз и навсегда этот господин успокоился и не носился со своими маниакальными идеями», - считает Н.АЗАРОВ.

«У нас ничего не приховуется. У нас есть рахунок в казначействе. Этот рахунок корреспондируется с платежной системой Национального банка. И поэтому Национальный банк, который нельзя назвать бело-голубым там или каким-то еще, он имеет абсолютно объективную информацию о состоянии государственных финансов на каждый день, на каждый час. И каждый день сводки о состоянии государственных финансов ложатся на стол Президенту, анализируются Секретариатом. Что мы можем приховать? Для чого нам это потрибно?», - подчеркнул он.

Между тем, первый вице-премьер назвал спекуляцией заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что «за последние месяцы рост ВВП составил 15%, и на 15,6% увеличились цены». «Я нигде, никогда абсолютно таких цифр не приводил, потому что я, в отличие от нее, вообще-то говоря, отвечаю за свои слова, и если уж что-то говорю, то привожу абсолютно проверенные и достоверные факты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что за все годы своей работы ни разу не назвал недостоверной цифры. «В этом мое коренное отличие с этой госпожой. Я живу в мире цифр, и рост ВВП – моя работа, поэтому я не мог так ошибиться. Среди ночи разбуди, я вам скажу любую цифру экономического развития Украины», - добавил первый вице-премьер.

Н.АЗАРОВ также предположил, что Ю.ТИМОШЕНКО не понимает разницы между ростом ВВП и ростом промышленного производства. «Для пани Юлии в общем-то все равно, видимо, она не понимает разницы между промышленным производством и валовым внутренним продуктом», - отметил он.

По его словам, итоги социально-экономического развития страны в январе являются показательными. «Но я никогда не говорил, что расцениваю такие показатели как прямой успех правительства. Я не мог этого говорить, потому что не может правительство достигать успеха в одном месяце, правительство достигает успеха за определенный период», - подчеркнул первый вице-премьер.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ считает, что прослеживающаяся экономическая активность является позитивной реакцией на действия правительства. «И эти тенденции должны быть укреплены», - считает он.

По его мнению, действия и заявления оппозиции являются деструктивными. «Они нацелены на то, чтобы сорвать все то, что достигнуто и будет достигнуто. Но этого не будет», - резюмировал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Н.АЗАРОВ провел брифинг на русском языке, но, отвечая на вопросы, касающиеся заявлений и выступлений В.ПИНЗЕНИКА и Ю.ТИМОШЕНКО, использовал отдельные украинские слова.