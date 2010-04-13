Литвин хочет услышать от Азарова, кто выдержит такую цену на газ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает заслушать правительство относительно оценки общей экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании согласительного совета.

Он отметил: «Давайте все вместе будем давить на правительство по бюджету».

В то же время добавил, что необходимо было бы заслушать правительство по оценке экономической ситуации в Украине. Он считает, что это нужно для того, чтобы «мы друг друга не пугали».

Он отметил: «Уважаемые коллеги – газ по 330, который будет получать человек, под четыреста долларов, это подъемная цена или неподъемная?».

При этом председатель ВР добавил, что также необходимо ответить на вопрос, является ли «подъемной» цена для украинских граждан на газ, которая будет повышена во втором квартале в соответствии с предыдущими договоренностями между правительствами Украины и России.

Председатель ВР подчеркнул, что необходимо ответить на вопрос: «За счет кого будем решать вопрос – за счет людей?». В.ЛИТВИН добавил, что Верховная Рада Украины должна «спрашивать с этого правительства так, как мы пытались спрашивать и не спрашивали с предыдущего правительства».