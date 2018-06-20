Почему ПР и Лавринович хотят лишить Киев права избирать мэра?

7 апреля на заседании Кабинета министров Украины стало известно, что проект изменений к закону о столице, разработанный Минюстом и представленный министром юстиции Александром Лавриновичем, предусматривает назначение главы киевской городской администрации президентом и отказ от прямых выборов мэра.

Институт антикризисных стратегий провел экспертный опрос об отношении к этому законопроекту.

Виктор Пилипишин: Политики хотят назначать своего мэра

Глава Шевченковского района столицы, лидер общественного движения „Кияни понад усе!” Виктор Пилипишин прокомментировал инициативу Александра Лавриновича так: «Уинстон Черчилль когда-то сказал, что демократия худшая из возможных форм правления, но лучшей еще никто не придумал. Однако сегодня кажется, что наши политики таки придумали что-то подобное. Они решили запретить прямые выборы городского председателя столицы и хотят просто назначать его. Считаю, что каждое село и поселок имеет право на законно избранного председателя, город – на законно избранного мэра, и Киев не должен быть исключением».

Василий Горбаль: Если бы в столице был порядок, эта дискуссия не возникла бы

В комментарии Института антикризисных стратегий народный депутат Украины от Партии регионов Василий Горбаль заявил, что проект изменений к закону "О столице" пока только проект, который еще будет обсуждаться в профильном комитете Верховной Рады и в сессионном зале. «Многие инициативы могут быть изменены, и хочу напомнить, что в Верховной Раде уже зарегистрировано множество изменений к закону о столице», - отметил Горбаль и объяснил, что лично негативно относится к предложению отменить выборы. «Я считаю, что у киевлян нельзя отбирать право избирать мэра, но хотелось бы, чтобы также во всех городах граждане более ответственно относились к своему выбору. Если бы киевляне, президент, Кабинет министров были абсолютно довольны порядком в столице, мы не были бы участниками дискуссии о необходимости изменения закона о столице. Столицей нужно заниматься обстоятельно, а именно: развернуть дискуссию о районнах советов, поскольку в свое время количественно они были увеличены. Но выборы – это демократическая норма, и она должна оставаться», - считает Горбаль.

Дмитрий Андриевский: Киевляне не допустят узурпации власти в столице

Депутат Киеврады, один из лидеров Блока Кличко Дмитрий Андриевский заметил, что эта информация вызывает обеспокоенность. «Я очень негативно отношусь даже к попыткам отстранить киевлян от избрания мэра и вижу за этим исключительно политическую составляющую часть и желание Партии регионов взять контроль над ресурсами города в свои руки, не имея при этом реального кандидата для победы во время выборов, - сказал политик. - Такое нарушение базовых прав территориального общества является недопустимым». «Фактически речь идет о том, что киевляне не будут избирать мэра прямым голосованиям. Я уверен, что этот шаг означает уничтожение местного самоуправления в Киеве и нарушение базовых конституционных прав жителей столицы. Мы этого произвола и узурпации власти в Киеве не допустим», - отметил Дмитрий Андриевский.

Кирилл Куликов: Они хотят всей полноты власти в Киеве, но такого не будет никогда «Проект закона о столице долго разрабатывался Верховной Радой Украины, такой документ уже наработан и готов ко второму чтению», - объясняет народный депутат Украины от фракции НУ-НС Кирилл Куликов. «Неизвестно, откуда в среду появился этот проект, который презентовали на заседании Кабинета министров. Считаю, что «регионалы» работали во временной следственной комиссии Верховной Рады по ситуации в Киеве конструктивно. Потому мне непонятна такая позиция. Хочу сказать одно: такого, как они предлагают, в Киеве не будет никогда. Киев остается интересным для многих людей, которые пытаются получить всю полноту власти, но, как показывает практика, ничего они не получают!» - отметил Куликов.

Алла Шлапак: Это ограничение гражданских прав, закрепленных в Конституции

И.о. заместителя главы Киевской городской государственной администрации Алла Шлапак выразила мнение, что избрание мэра города, иначе чем прямым голосованием – это определенное ограничение гражданских прав, которые закреплены в Конституции Украины. «Я поддерживаю позицию президента об усилении контроля за органами местного самоуправления, но это было бы правильно сделать, например, не разграничением полномочий между председателем городского совета и главой городской администрации, а восстановлением института представителя президента в столице, который существовал до 2004 года. Это был эффективный контроль за должностными лицами и органами местного самоуправления», - отметила Шлапак.

Олег Тягнибок: Законы должны действовать долго, а не на период каденции криминально-олигархической группы

По оценке председателя Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, такое предложение нового закона о столице «является хамством и попыткой отнять основные принципы демократии в общества, а именно: избирать и быть избранными». «Должен быть городской председатель, который избирается людьми и является подчиненным и подотчетным территориальной общине. А интересы государства и соблюдения законов в данном случае должен представлять прокурор, а не так называемые наместники президента. Есть также и другой мотив. Партия регионов пытается изменить законы под себя, под свой стиль руководства. Законы должны приниматься на длительный период времени, а не отдельно на каденцию определенной криминально-олигархической группы», - считает Тягнибок.

Виталий Кличко: Такие новшества – реальная угроза демократии «Предложенные Министерством юстиции изменения к закону о столице носят сугубо политический характер и выгодны только отдельным политикам, а не киевлянам. Я расцениваю это как прямое нарушение конституционных прав граждан Киева. Такие новшества – реальная угроза демократии в столице. Инициаторы законопроекта говорят о необходимости общественных слушаний. Но я убежден, что принимать решение по этому вопросу киевляне имеют лишь на местном референдуме», – говорит лидер блока своего имени Виталий Кличко.

«Хочу напомнить политикам, что Конституционный суд еще в октябре 2005 года четко разъяснил статью 5 Основного Закона: единственным источником власти является народ. Потому никто не может ограничивать право граждан на избрание власти, как в масштабах всей страны, так и в любом городе. Если не все политики это понимают, мы готовы подать обращение в Конституционный суд, чтобы он расставил все точки над «і». Необходимо защитить право киевлян на свободный выбор», – отметил Виталий Кличко.

Политик убежден, что вносить изменения в закон необходимо, но они должны идти на пользу городу и его жителям. Сегодня же мы наблюдаем опасную тенденцию наступления на гражданские права: сначала Верховная Рада отменила выборы в местные органы власти, теперь появляются другие сомнительные инициативы.