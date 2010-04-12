Украинская диаспора США сожалеет, что Янукович не нашел для нее времени

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) выражает сожаление по поводу того, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время визита в Вашингтон не нашел времени встретиться с представителями этой крупнейшей организации украинской диаспоры.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказала президент УККА Тамара ГАЛО.

По ее словам, организация заранее направила официальную просьбу о встрече с украинским лидером, который принимает участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности, но не получила никакого ответа или объяснения.

«Администрация Президента говорит, что будет встреча с общиной, но я скажу, что это не совсем правда. Как нам известно, Президент Украины должен возложить цветы к памятнику Шевченко в Вашингтоне. Мы это ценим. Но простите, по нашему мнению, это не встреча с общиной, и это не даст нам возможности обсудить те важные вопросы, которые нас действительно беспокоят», - сказала Т. ГАЛО.

Украинский конгрессовый комитет Америки обнародовал открытое письмо к Президенту Украины, в котором призывает В.ЯНУКОВИЧА восстановить раздел о Голодоморе на официальном сайте Президента.

В открытом письме также содержится призыв ко всем украинским чиновников, включая Президента, использовать только украинский язык при выполнении служебных обязанностей.

Кроме этого, американские украинцы призывают В.ЯНУКОВИЧА проводить экономические и правовые реформы и искоренить коррупцию в Украине.

УККА также рекомендует отказать России в продлении аренды ее Черноморским флотом баз в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, 11-14 апреля Президент Украины находится в США с рабочим визитом, он принимает участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента США.

*** УККА был создан в 1940 году. По данным этой организации, она представляет интересы 1,5 млн. американцев украинского происхождения и многочисленных граждан Украины, которые сейчас живут в США.