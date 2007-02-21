ДемПУ призывает национально-демократические силы к объединению

национально-демократического направления объединиться в единый политический блок под возможным названием "Українська демократична правиця".

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН провозгласила председатель ДемПУ Анна АНТОНЬЕВА.

Как говорится в заявлении, Демократическая партия Украины осознает, что "сегодня в государстве сложилась непростая общественно-политическая ситуация" и с целью ее улучшения партия "обращается ко всем партиям и общественным организациям национально-демократического направления - Народному руху Украины, Украинской народной партии, партии "Пора", ВО "Свобода", "Национальная самооборона", другим идеологически близких политическим организациям" объединиться в политический блок.

При этом, как отмечается в заявлении, ДемПУ "заявляет о готовности отбросить собственные лидерские амбиции".

По словам А.АНТОНЬЕВОЙ, на первом этапе объединения ДемПУ предлагает создать Совет политических партий. "Именно Совет партий сумеет объединить то, что нас объединяет, и найти компромиссы относительно разногласий, которые нас разъединяют", - сказала она.

Кроме того, к сотрудничеству в Совете ДемПУ предлагает привлечь партии демократического направления из других стран и международные организации.

Как отметила лидер ДемПУ, предварительные переговоры уже состоялись с руководством НРУ, некоторыми представителями других партий.

А.АНТОНЬЕВА также заметила, что возглавляемая ею партия "активно сотрудничает (с политическими силами - УНИАН) на уровне районов, областей и недорабатывает на общеукраинском политикуме".